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日媒：王毅明年2月訪日 將會石破茂 重啟經濟高層對話

特派記者廖士鋒／北京28日電
日本外相岩屋毅（左）近日訪陸，與中國外交部長王毅會談，如今日媒報導王毅擬於明年2月訪日的消息。（美聯社）
日本外相岩屋毅（左）近日訪陸，與中國外交部長王毅會談，如今日媒報導王毅擬於明年2月訪日的消息。（美聯社）

日本外相岩屋毅於聖誕節閃電訪問中國一天後，日媒披露，中國外長王毅擬於明年2月訪日，將創下4年多來的首次，亦考慮重啟暌違6年的「日中經濟高層對話」，尤其重要的是，屆時王毅也有意與日本首相石破茂會面並邀請其訪問中國。

據日本共同社27日援引多名外交消息人士指，王毅明年2月訪日方案已浮出水面，日本與中國雙方政府已就此展開探討。若能實現，將是2020年11月後中國外長首度訪日（當時也是王毅），且配合王毅訪日，也考慮舉行有經濟部長參加的「日中經濟高層對話」。

報導強調，王毅在日本期間，還有意與日本首相石破茂會面並邀請其訪問中國。報導還提及，規畫將在王毅訪日前後舉行日中韓三國外長會談，日方已就中國農曆春節後的2月上旬舉行三方外長會談一事詢問了中國與南韓，中國回覆稱將探討，南韓擬表示同意，中國還盼在三方會談前後舉行與日本的雙邊外長會談。

上次日本首相訪問中國是2019年12月時任首相安倍晉三赴四川省成都市出席「中日韓領導人會議」。而中國國家主席習近平原定2020年春季訪日，日媒還披露雙方將發表「第五份政治文件」，但因為新冠疫情衝擊，訪問最後胎死腹中，雙邊關係也急轉直下。

岩屋毅此次訪中，也和中國總理李強、中共中聯部長劉建超會見，舉行「中日高級別人文交流磋商機制」第二次會議，雙方再度確認推進「戰略互惠關係」。中國外交部發言人毛寧評價此訪為「基調友好、積極、正面」，中媒第一財經援引上海對外經貿大學日研中心主任陳子雷分析指，岩屋毅此行也為後續中國領導人明年可能的訪日創造條件。

日本 王毅 石破茂

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