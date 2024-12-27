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搶中國觀光客 南韓擬試辦「團客免簽入境」

記者陳湘瑾／綜合報導
為了搶中國觀光客，南韓政府將研議對中國團客試行免簽入境措施。圖為首爾北村韓屋村早前遊客如織資料照。（路透）
為了搶中國觀光客，南韓政府將研議對中國團客試行免簽入境措施。圖為首爾北村韓屋村早前遊客如織資料照。（路透）

為吸引中國遊客，日本外相岩屋毅在25日透露，日方將於明年春季放寬對中國公民發放簽證觀光業受早前戒嚴令衝擊的南韓26日也傳出，將研討對中國團客試行免簽入境措施。

該消息先由中國媒體於26日中午前發布。財聯社報導，韓國總理辦公室12月26日發布聲明，宣布振興韓國旅遊業的措施，其中提到，為提高訪韓便利性，考慮對一定範圍內的中國團體遊客試行免簽政策。

韓聯社隨後發布更完整報導指出，代行總統職務的國務總理韓悳洙26日在國立中央博物館主持召開第九次國家觀光戰略會議，並發布旅遊業提振方案。根據方案，南韓政府制定「明年吸引1,850萬人次遊客，旅遊業銷售額30兆韓元、國內遊消費規模40兆韓元」的目標。為此，南韓政府決定明年上半年執行七成旅遊預算，致力於穩定入境遊市場。

為大幅提升訪韓遊客的出入境便利，南韓政府將研討面向承辦韓中旅遊商品的旅行社，對其招募的團客試點實行免簽入境政策。此外，還決定延長針對自中國、越南、菲律賓等六國跟團遊客免除簽證費期限至明年12月，並允許三人以上中國團客乘坐郵輪免簽入境。

朝鮮日報指出，韓國政府之所以採取上述措施，是因為韓國旅遊業遭到12月初緊急戒嚴措施的重創。韓悳洙在主持會議時表示，此前訪韓旅遊市場一度恢復到新冠疫情前的水準，但旅遊業界擔憂最近國內情況可能削弱訪韓旅遊市場的復甦勢頭，因此政府正尋求多種對策以恢復旅遊市場。

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