中越建立「3+3」對話機制 為布局南海地緣對抗

中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議12月10日在北京舉行，並首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議。（圖／取自中國外交部）

中國與越南 日前首度舉行副部長級外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制會議。港媒報導，此為中國首度與其他國家建立「3+3」對話機制，顯示中國在東南亞 地緣政治關係緊張之際拉攏越南，希望將其緊密納入其影響範圍，而越南則希望通過平衡與其他全球大國的關係來對沖風險，藉此控制南海緊張局勢。

根據中國外交部發布消息，中國—越南雙邊合作指導委員會第十六次會議12月10日在北京舉行，會議前並召開外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次會議，兩國外交、軍隊、公安部門負責人共同主持，雙方就中越全面戰略合作和共同關心的國際地區問題坦誠深入交換意見，達成廣泛共識。

環球時報報導，中國與緬甸、日本、韓國、印尼等國之間有外交、國防的「2+2」對話機制；而越南與美國、俄羅斯、韓國建立「外交、國防、安全戰略」對話，與澳洲和法國建立「外交、國防」戰略對話，但主要是副外長牽頭，國防及安全部門司局級官員參加，不能算真正意義上的「2+2」或「3+3」戰略對話機制。而此次「3+3」應是聚焦中越政治、安全等關鍵領域合作。

香港南華早報報導，東南亞愈來愈被視為超級大國對抗的地緣政治棋盤。河內國家大學國際關係學講師黃心光指出，這個框架對北京來說至關重要，將促進越南與中國的結盟，尤其在明年川普二次上台後，美國可能利用越南抗衡中國在東南亞的影響力。

報導也指出，相較於菲律賓時常和中國在南海發生衝突，越南的做法更傾向透過「秘密外交」（back-room diplomacy）來控制緊張局勢，對越南來說，深化與中國的合作是一種微妙的平衡。黃心光表示，「對河內來說，向中國表明雙邊關係的『特別』和『獨特』性至關重要」。

此外，英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）亞太項目副研究員海頓（Bill Hayton）認為，這場對話很明顯地將「公共安全」納入討論中，因中越都擔心會出現由西方國家發起支持民主的活動，雙方希望在應對方面分享專業知識。

不過，澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales）名譽教授塞爾（Carl Thayer）將「3+3」戰略對話機制定義為兩個鄰國利益重疊的「自然結果」，而非越南轉入中國軌道的新階級秩序。

塞爾認為，兩國間的新對話核心主要是以符合雙方利益的方式處理關係。中國是唯一與越南擁有共同陸地和海上邊界的合作夥伴，經濟犯罪、走私、非法移民、人口販賣、電信詐騙等問題，都是雙方共同面臨的挑戰。