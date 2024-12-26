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無人機殺手亮相 「颶風3000」3公里內用微波烤焦入侵者

記者林宸誼／綜合報導
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（取材自澎湃新聞）
中國高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（取材自澎湃新聞）

在日前珠海航展上，一款名為「颶風 3000」的高功率微波武器首次公開亮相，迅速成為全場焦點。該武器號稱「無形殺傷」的強大打擊能力，可在3公里內烤焦無人機，還能對低慢小集群目標進行高效的殺傷打擊。

騰訊網「軍哥茶話室」報導，「颶風 3000」由中國兵器裝備集團研製，可單車獨立或多車協同接入空防體系作戰，也可配屬主戰型武器系統使用。該裝備目標探測距離6公里，光電跟蹤距離4公里，對3公里外看起來和蚊子差不多大小的微小型無人機都能精準捕捉。

中國青年報報導，「颶風3000」的工作原理就類似於家用微波爐。中國兵器裝備專家鄭旭陽指出，微波爐只是用來加熱食物，作用距離只是微波爐內前後左右30公分的範圍，而微波武器是用來加熱3公里高空的無人機或者無人機集群，加熱距離是微波爐的1萬倍，發射出的高功率波束。

鄭旭陽解釋，就好比以光速般射出成千上萬個微波爐，瞬間到達3公里高空的無人機或無人機集群旁邊，並把它們通通裝進去，燒毀電子元器件、控制單元，進而實現對目標的毀傷。

報導強調，這種高功率微波武器打擊速度高，傳播速度接近光速，一旦鎖定目標，高功率波束就會以光速射向目標，實現秒級摧毀，不給對手任何喘息機會。此外，面對無人機該裝備既能逐個擊破，也能大面積進行毀傷，同時更可以抵擋無人機集群的飽和式攻擊。

值得注意的是，「颶風 3000」不受傳統載彈量的限制，只要有電就可發射，這讓這款武器擁有無限的彈藥可持續作戰，也因為不消耗彈藥，消耗的原料為燃油，所以使用成本相當低。由於這款微波武器把探測、跟蹤、打擊、能源等作戰工具都在單車上運作，非常適用於野戰防空和城市作戰。

無人機 颶風

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