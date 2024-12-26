日本明春放寬中客旅遊簽證 富裕階層效期最長10年
正在北京訪問的日本外相岩屋毅，25日在參加推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話時透露，日方將放寬對中國公民發放簽證，包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，預計在2025年春季開始實施。這一措施呼應了中國11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。
目前，中國公民在個人旅行中使用的「多次往返旅遊簽證」，分為有效期3年和5年兩種。新設的10年簽證將主要面向富裕階層，簽發條件包括較高的年收入和資產要求，旨在為富裕階層提供便利，以促進赴日消費。針對團隊旅行的旅遊簽證，停留天數將從15天增加到30天。此舉將使旅行社能夠安排更長的行程，同時增加旅行目的地的選擇，包括提升前往地方城市的機會，而不僅限於交通便利的地區。
岩屋毅當天與中國外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成10點共識，包含加強互派留學生；支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪；支持文娛產業繼續合作等，雙方也同意將適時在日本舉行第三次會議。
根據日本外務省新聞稿，岩屋毅與王毅昨日上午舉行約三小時的會談。就中日關係，兩國外長一致同意，將依照兩國領導人共識，全面推進「戰略互惠關係」。二人一致同意王毅明年盡早訪問日本，並舉行高層經濟對話，尋求推動節能環保等綠色經濟，以及醫療護理保健等領域的具體合作。
兩人除了商討中日關係，岩屋毅也對大陸軍事活動趨於活躍表達嚴重關切，並明言談及兩岸議題，表示日方正密切關注台灣問題的事態發展，包括近期的軍事局勢，強調「台海和平穩定對國際社會非常重要」。
岩屋毅昨日也會見中國國務院總理李強。李強表示，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是中日兩國共同做出的莊嚴承諾。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。
搜狐新聞分析，新簽證政策的實施，不僅將為中國遊客帶來便利，還將對日本的旅遊產業產生深遠的影響。每年，中國遊客在日本的消費額居高不下，而10年多次往返簽證的推出，將進一步促進遊客的消費意願。
但據觀察者網報導，業內人士表示，此舉的實際影響可能有限，雖然政策寬鬆總會起到一定作用，但在日元持續貶值的背景下，赴日旅遊已經呈現增長趨勢，簽證放寬更多像是「錦上添花」。
有民眾表示，日本因為離江浙滬2至3小時的航空距離，正在成為打工人的後花園。疲憊的民眾甚至利用周末時間就能去趟日本，周五晚上在東京泡湯，周一凌晨回來還能趕上打工，還有人一年去了日本13次。
上一則
雅魯藏布江下游水電工程獲准 電量估三峽3至5倍 造價逾兆
下一則
FB留言