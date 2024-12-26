日本明春放寬中客旅遊簽證 富裕階層效期最長10年

正在北京訪問的日本外相岩屋毅25日透露，日方將放寬對中國公民發放簽證，具體包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。放寬措施預計在準備完成後於2025年春季開始實施。(路透)

正在北京訪問的日本 外相岩屋毅，25日在參加推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話時透露，日方將放寬對中國公民發放簽證 ，包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，預計在2025年春季開始實施。這一措施呼應了中國11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。

目前，中國公民在個人旅行中使用的「多次往返旅遊簽證」，分為有效期3年和5年兩種。新設的10年簽證將主要面向富裕階層，簽發條件包括較高的年收入和資產要求，旨在為富裕階層提供便利，以促進赴日消費。針對團隊旅行的旅遊簽證，停留天數將從15天增加到30天。此舉將使旅行社能夠安排更長的行程，同時增加旅行目的地的選擇，包括提升前往地方城市的機會，而不僅限於交通便利的地區。

岩屋毅當天與中國外交部長王毅 共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成10點共識，包含加強互派留學生；支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪；支持文娛產業繼續合作等，雙方也同意將適時在日本舉行第三次會議。

根據日本外務省新聞稿，岩屋毅與王毅昨日上午舉行約三小時的會談。就中日關係，兩國外長一致同意，將依照兩國領導人共識，全面推進「戰略互惠關係」。二人一致同意王毅明年盡早訪問日本，並舉行高層經濟對話，尋求推動節能環保等綠色經濟，以及醫療護理保健等領域的具體合作。

兩人除了商討中日關係，岩屋毅也對大陸軍事活動趨於活躍表達嚴重關切，並明言談及兩岸議題，表示日方正密切關注台灣問題的事態發展，包括近期的軍事局勢，強調「台海和平穩定對國際社會非常重要」。

岩屋毅昨日也會見中國國務院總理李強。李強表示，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是中日兩國共同做出的莊嚴承諾。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。

搜狐新聞分析，新簽證政策的實施，不僅將為中國遊客帶來便利，還將對日本的旅遊產業產生深遠的影響。每年，中國遊客在日本的消費額居高不下，而10年多次往返簽證的推出，將進一步促進遊客的消費意願。

但據觀察者網報導，業內人士表示，此舉的實際影響可能有限，雖然政策寬鬆總會起到一定作用，但在日元持續貶值的背景下，赴日旅遊已經呈現增長趨勢，簽證放寬更多像是「錦上添花」。