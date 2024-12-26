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中日放寬互訪 環時：改善關係最好時機

中國新聞組／北京26日電
日本外相岩屋毅25日與中國外長王毅舉行會談。(路透資料照)
日本外相岩屋毅25日與中國外長王毅舉行會談。(路透資料照)

日本外相岩屋毅25日與中國外交部長王毅達成便利化措施促進兩國遊客互訪等在內的10項共識。中國官媒環球時報社評指出，石破茂政府上台後，對華政策更加強調務實合作，中日雙邊一系列對話機制逐漸恢復，當前，就是中日關係改善發展的最好時機，並指「脫鉤斷鏈」不符合中日關係的現實，任何打算在中日之間推動它的企圖也都不可能實現。

環時社評指出，此訪是岩屋毅任外相以來首次訪華，日本朝野輿論對岩屋毅此訪抱有特殊期待。當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期。石破茂自稱是日本前首相田中角榮的弟子，當年正是田中角榮上台後派遣時任外相大平正芳訪華、推動中日關係正常化。能看出這次日方以岩屋毅訪華為契機，切實改善兩國關係的迫切願望。

「建設性」和「穩定」之所以成為中日兩國在這一時期的共識，不是偶然的。過去幾年中日兩國遭遇自雙邊關係正常化以來少見的困難時期，給兩國各個層面的交流互信都造成巨大傷害，教訓是很深刻的，對此日本方面有不少反思。而且，日本也改變「對美一邊倒」政策，回到「日美同盟、日中協調」軌道上來的呼聲，石破茂政府推動中日關係改善發展是有民意和輿論基礎的。

更重要的是，中日關係穩定發展的真正基礎始終扎根於兩國乃至地區尋求交往合作的現實需要，這是根本性的。「脫鉤斷鏈」不符合中日關係的現實，任何打算在中日之間推動它的企圖也都不可能實現。

社評稱，在中日互動中，中國往往著眼於兩國關係帶有方向性質的層面，而日本輿論往往關注一些具體問題的磋商和解決。這樣的不同並不必然帶來矛盾，同時也要看到，中日關係穩定發展對兩國、地區乃至世界都有重要意義。「互為合作夥伴、互不構成威脅」等中日四個政治文件確立的原則和方向，是中日關係的「地基」。

中國對日政策是一貫的、穩定的，接下來關鍵看日方能否將當前的對華務實政策穩定持續執行，抓住兩國關係發展的關鍵時期持續積累互信。中日民間都有「千里之行，始於足下」的諺語，對兩國關係改善發展來說，現在就是好時機。

日本 石破茂 王毅

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