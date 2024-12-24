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WSJ：習近平相信「東升西降」堅持「自上而下」管經濟

中國新聞組／北京24日電
中國國家主席習近平。（路透）
中國國家主席習近平。（路透）

中國當前面臨債台高築、房地產泡沫導致家庭財富蒸發、經濟瀕臨通貨緊縮、經濟成長放緩、外資縮手、國內消費不振等問題。華爾街日報（WSJ)指出，面對當前中國經濟的困局，中國領導人習近平沒有做必要措施來修復受損的國內經濟，他仍堅持自己的路線，相信自上而下管理中國經濟的方式，並依然相信「東升西降」。

報導指出，接近中國政府決策圈的人士表示，近年來中國發生的一切都沒有改變習近平的看法，即美國作為全球唯一的超級大國正在衰落，而中國在世界舞台上的重要性正在上升。北京一名外交政策顧問表示，「習近平仍然相信東升西降，只不過在他看來，這個過程不一定是條坦途。」

報導說，過去10年，習近平有多次機會修復中國經濟，但每一次他都選擇了加強國家控制，而非實施許多中國經濟學家認為必要的改革。儘管中國的一些經濟問題在習近平上台之前就已經出現，但他未能解決這些問題，導致一些政府顧問都私下談論「失去的10年」。

一個諮詢機構今年早些時候為中國高層領導人準備了一份報告，其內容指出，如果不採取更緊急的措施重振經濟成長，中國可能會陷入螺旋式通貨緊縮，就像美國在經濟大蕭條時期遭遇的厄運一樣。

據報導，「習近平對此不為所動」。接近中國高層決策圈的人士透露，習近平曾問他的顧問們，「通縮有什麼不好？大家難道不喜歡物價更便宜嗎？」

通貨緊縮會導致價格下跌和需求疲軟的惡性循環，但知情人士說，習近平這種輕視態度使得通貨緊縮在中國決策圈幾乎成了禁忌話題。

儘管中國準備透過反制措施來回擊美國當選總統川普可能加徵的任何關稅，並拉攏其他發展中國家盟友，但許多經濟學家認為，習近平沒有做的是採取艱難而必要的措施來修復受損的國內經濟。

習近平 大蕭條 華爾街

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