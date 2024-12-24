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因為川普？中國最快2025上半年恢復日本水產進口

記者陳宥菘／綜合報導
中國因日本福島核汙水排海事件，禁止日本水產品進口，如今可望在明年恢復進口。圖為香港一家日本超市擺放東京水產品。 （中新社）
中國因日本福島核汙水排海事件，禁止日本水產品進口，如今可望在明年恢復進口。圖為香港一家日本超市擺放東京水產品。 （中新社）

日媒昨引述消息報導，中國當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。與此同時，日本外相岩屋毅預計24日訪問中國，並將於25日與中國外長王毅舉行會談。中日關係出現回暖跡象，分析指出，為應對即將上任的川普，習近平和石破茂或尋求「破冰」。

日經中文網報導，北京當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。（...
日經中文網報導，北京當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。（路透）

去年8月，中國因日本啟動福島核汙水排海，禁止日本水產品進口。如今北京有意解除禁令，日經中文網分析，一是中方對海水樣本檢測後，似認為安全性可得到保證；二是因應明年1月將重回白宮的美國當選總統川普，中國有意改善對日關係。

事實上，中日雙方都有意改善雙邊關係。今年9月，中日對處理核汙水爭議達共識，10月中，在IAEA組織下，中國專家首次對福島第一核電站附近海域展開海水取樣，並由中國專業機構進行分析。

11月中，中國國家主席習近平與日本首相石破茂在秘魯APEC會議期間舉行首次會談，雙方確認將切實履行9月達成的共識，建立一個「建設性和穩定」的雙邊關係。本月18日，中日兩國政府在北京就核處理水排放問題舉行第三次技術對話。據指出，中日關係人士表示，中方提議舉行此次對話，並正打算為恢復日本水產進口尋找時機。

報導指出，日本政府正商討在明年5至6月左右，舉行中日韓首腦會談，屆時將邀請中國國務院總理李強訪日。在此之前，日方擬先邀請中國外交部長王毅訪問。報導稱，中方將利用這些機會，尋找傳達解禁水產進口的時機。

報導分析，北京之所以考慮恢復此前一直猶豫不決的日本水產品進口，是因應奉行保護主義的川普即將就任美國總統，對日關係的重要性增加。北京為提高話語權和談判能力，有效的方式是改善與同為出口國家的日本等國關係。

日本外相岩屋毅到中國訪問。(路透)
日本外相岩屋毅到中國訪問。(路透)

而中日外長將在本周會晤，預料也將商討恢復水產進口。共同社指出，岩屋毅將訪中與王毅會談，這是去年4月林芳正以來，日本外相再次訪中。岩屋毅訪問期間，還預計舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」。

BBC中文網引述香港中文大學政務與政策科學學院講師堀內徹，指出石破茂是在應對即將到來的川普政府的不確定性，同時尋求經濟利益並降低風險。

「中日之間的力量平衡已經向中國傾斜，」堀內徹認為，中國可能並不感到在涉及其核心利益的問題上進行重大妥協的迫切需要。中國的首要任務是美國。日本也知道，中國在這些問題上沒有強烈的讓步動機。

日本 川普 王毅

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