我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

越南加速建新鐵路接軌中國 總理催促明年底開工

記者陳宥菘／綜合報導
越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設。圖為連結廣西南寧與河內的「中越班列」。（取材自人民網）
越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設。圖為連結廣西南寧與河內的「中越班列」。（取材自人民網）

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設，且要確保列車速度和軌距設計與中國鐵路同步對接。

根據規劃，「老街—河內—海防鐵路建設項目」預計總投資額約116億美元，全長417公里，將從與中國雲南省接壤的邊境省份「老街」出發，經過首都「河內」至港口城市「海防」，境內途經老街、安沛、富壽、永福、河內、北寧、興安、海陽、海防9個省市，是連接中國的國際運輸路線。

范明政22日在對預計將與中國鐵路連接及擬建老街站的地點進行實地考察時要求，交通部和相關部會進一步加快計畫報告準備和提交進度，必須分別於2025年1月和2月向政府和國會提交該計畫投資主張及其特殊機制政策，必須於2025年12月開工。此項目原預計2027年中旬開工。

范明政強調，這是一個「需要盡快實施的重要項目」，流程也應該簡化，要求適當調整貨運、客運站數量和位置，保證高效運作。同時，列車速度和軌距的設計要確保與中國鐵路同步對接；與中方保持密切配合，確保越中鐵路順利對接。

不久之前，中國外長王毅與越南副總理兼外長裴青山本月10日在北京舉行中越雙邊合作指導委員會第十六次會議，雙方正式簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」的協議，將合作建設三條鐵路。

裴青山表示，希望推動中越陸地邊界成為連接中國與東協國家的橋梁，他並建提議加快鐵路連接，優先實施老街—河內—海防、諒山—河內、芒街—下龍—海防三條標準軌鐵路線路，恢復兩國間的國際鐵路聯運運輸線路。

越南 投資 邊境

上一則

港首設「無感通道」 通關 沙頭角中英街刷臉進出

下一則

拖27年的中吉烏鐵路本周開工 將成赴中亞最短陸上通道

延伸閱讀

越南人瘦小刻板印象不再 過重肥胖增速傲全球

越南人瘦小刻板印象不再 過重肥胖增速傲全球
封面故事／10列聖誕火車 歡樂+魔幻

封面故事／10列聖誕火車 歡樂+魔幻
中越海警第八次高級別會晤 妥處海上突發事件

中越海警第八次高級別會晤 妥處海上突發事件
雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失9800萬澳元 警憂心安全性

雪梨跨年煙火將受鐵路罷工影響？取消恐損失9800萬澳元 警憂心安全性

熱門新聞

葉女士拆開快遞，發現她買的金戒指竟變成了兩根亮閃閃的金磚和一小袋金飾。（視頻截圖）

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

2024-12-21 06:00
中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
哈爾濱的黃玫瑰瀑布和冰封黃玫瑰。(取材自微博)

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

2024-12-20 06:30
(路透)

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

2024-12-20 14:06
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30
中國商飛公司副總經理魏應彪透露，正在預研比C929更大的民航飛機C939。（取材自百度）

中國商飛擬造C939 對標波音777、空客A350

2024-12-21 04:00

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌