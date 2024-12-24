新聞評論／中國過渡期拚經濟 第一任務與第一指標

中國拚經濟成績為人所矚目。（記者林宸誼／攝影）

即將跨年，就中國經濟而言，現在進入兩月有餘的過渡期，有這過渡期，是因9月24日以來的「增量政策」，沒有刺激出預想的成果；而決策當局承諾的「超常規逆周期」的大調節，或者經濟界人士說的「更刺激的刺激政策」，卻沒有更細的條款，反而罕有的放話要明年3月再見，即要等3月人大會議政府工作報告，於是有了這兩個月要過渡。

在這過渡期中關注來年經濟變局，中國經濟界有兩個話題最熱，一是如何提振內需，一是來年經濟增長指標怎麼訂。這兩個話題熱門，前者是因中央經濟工作會議，將提振內需定為第一任務；後者是定經濟增長指標是恒久的老話題，今年這指標特別不好定。在各種各樣的議論中，換個角度來看也許更透徹，那就是所謂戰略目標的眼光。大小地方當局都特別講究「發展戰略」，每個省市都有「規劃館」，外人來了第一件事就是拉你去看其戰略規劃。其實北京的中央當局也如是，訂政策、派任務，先要想跟「發展戰略」的關連。中央經濟工作會議確定第一任務、第一指標，就更是與「發展戰略」密切關連。

每年的中央經濟工作會議，主要討論的題目其實是內外形勢，自毛澤東開始，就把「形勢和任務」連在一起，在形勢有了一致判斷後，再來確定任務。今次中央經濟工作會議壓縮了對形勢判讀的文字，把提振內需定為第一任務，可以看出中共 決策層對內外形勢都相當不看好，承認現在所面臨的局勢比較嚴峻，明年外部可能會出現貿易壓力，內部目前還面臨經濟有待恢復，以及各種風險的壓力，其中特別是通縮的壓力，所以首次提出了個「物價合理回升」的概念。

聽上去有些矛盾，又要提振內需，又想抬升物價，但對中共決策層來說，他們看到的是財政放了不少錢，貨幣 更是不能再寬鬆。現在唯一辦法是烘熱消費，物賤鬥人窮，東西愈便宜大家愈不買，物價抬到2%至3%，說東西都要漲了，這才有消費熱情。智庫說法則是需要溫和的通膨，才有內需的提振，才有經濟增長，這叫良性循環。所以有說不僅今年提振內需定為第一任務，未來五至十年，中國經濟都要轉到這條新路，這叫「發展戰略」的重大轉移。

再來看第一指標，即GDP增長指標，這是各方普遍關心的，中共當局只說預計今年的指標一定可以完成，也即年初定下的5%左右經濟增長會實現，但閉口不提中央經濟工作會議定了個怎樣的GDP增長指標。其實根本不用費神去猜，今年的GDP增長指標一定可以完成，因為5%可以左右一下，4.9%算完成，5.1%也算完成。而明年的經濟增長指標，相信仍會定在5%左右，這不取決於來年大勢判讀，而取決於既定的「發展戰略」。

看中國經濟增長目標，不僅要看形勢，還要看任務，那任務即中共以黨的代表大會來定下的「發展戰略」，鄧小平年代有「翻番戰略」，以後歷代各有各訂，今天的中共決策層有其自己的戰略，那就是2020年中共黨的會議決定，2021年全國人大會議 通過的國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要，簡稱「十四五」規劃及遠景綱要。

為什麼這時要回看這個規劃和綱要，一是因為明年是「十四五」規劃完成之年，同時也是所謂「十五五」即第十五個五年規劃的制訂之年，這種年份經濟增長指標不僅要看形勢，還要看規劃和任務；其二是「十四五」規劃及遠景綱要中，定下到2035年中國人均GDP水平要翻一倍。

經濟學家推算，假定GDP總量與人均GDP的增速一樣，意味著這十五年內GDP平均增速不能低於4.6%，換句話說現在能訂高點就不會訂低，5%將是可以預測的不變指標，這當然影響到方方面面的經濟安排。