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拚經濟…人大審「民營經濟促進法」 民企管制未放鬆

記者陳宥菘／綜合報導

中國全國人大常委會正審議「民營經濟促進法」，中央統戰部長石泰峰日前也要求民營經濟人士要在思想、政治和行動三方面，和以中共總書記習近平為核心的中央保持高度一致；中國官方這番表態顯示，儘管中國經濟復甦疲弱，北京當局對民營經濟的管制仍未放鬆，民營經濟促進法能發揮多少作用仍須觀察。

中央統戰部及全國工商聯19日至21日在北京舉行「民營經濟代表人士學習貫徹中央經濟工作會議精神專題研討班」，有80多名民營經濟代表人士參加。

新華社報導，石泰峰在會上表示，民營經濟代表人士要深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，特別是習近平重要講話精神，要正確認識經濟形勢，堅定發展信心，把準發展方向，「把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和決策部署上來」。

石泰峰並指，民營經濟代表人士要堅持創新發展，加快建立現代企業制度，帶頭履行社會責任，積極穩就業促增收，自覺實踐親清政商關係，努力實現企業健康發展和個人健康成長，爭做「堪當時代重任的優秀民營企業家」。

民營經濟被視為中國經濟崛起關鍵動力，但習近平上任後，曾推崇國有企業，民營企業接連遭受打壓，直至近年隨著中國經濟持續疲弱不振，北京當局才又打算重拾民企信心，包含推動中國首部專門關於民營經濟領域的基礎性法律「民營經濟促進法」立法。

該法案目前正在人大常委會第13次會議審議，會議21至25日在北京舉行。中新社報導，該法案是中國第一次在法律中明確民營經濟是社會主義市場經濟重要組成，也是第一次在法律中明確，促進民營經濟持續、健康、高品質發展，是國家長期堅持的重大方針政策。

習近平 就業 中共

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