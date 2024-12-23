反制新疆議題 中制裁加拿大20人、2機構 緊張關係升級

加拿大與中國外交關係緊張升溫。 (路透)

中國外交部22日發布聲明，決定對加拿大 倡議維吾爾 、西藏人權議題的兩家機構及20名相關人員採取反制措施。北京此舉被視為對加拿大10日宣布制裁8名涉及侵犯新疆、西藏人權中方官員的反制，這也是中加外交關係繼孟晚舟事件後再度出現緊張。

中方聲明表示，據中國反外國制裁法規定，中方決定對加拿大「維吾爾人權倡導項目」和「加拿大西藏委員會」採取反制措施。措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

至於20名機構人員，同樣凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

根據名單，被制裁人員包括維吾爾維權項目總幹事土赫提（Mehmet Tohti）、加國人權律師暨維吾爾維權項目法律顧問馬塔斯（David Matas）等20人。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）10日宣布，加拿大外交部長趙美蘭對8名涉及嚴重侵犯人權的前任及現任中國高官實施制裁。

該制裁將凍結目標官員的資產，並禁止加拿大人與其從事財產相關活動或對其提供金融服務。