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清華學者：美中各有專注 不會為台開戰

記者陳宥菘／即時報導
北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通20日在美國「外交事務」期刊撰文表示，他認為中國未來四年將專心處理經濟問題，這段時間不會制定統一時間表，美中不太可能因此開戰。（美聯社）
北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通20日在美國「外交事務」期刊撰文表示，他認為中國未來四年將專心處理經濟問題，這段時間不會制定統一時間表，美中不太可能因此開戰。（美聯社）

美國總統當選人川普下月重返白宮，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通20日在美國「外交事務」期刊撰文表示，儘管川普第二任期對中國將加倍推行強硬路線，但中國並不懼怕川普。至於美中台關係，他認為中國未來四年將專心處理經濟問題，這段時間不會制定統一時間表，美中不太可能因此開戰。

閻學通以「中國為何不怕川普？」為題撰寫長文，分析中方為應對川普2.0時代的準備，以及川普的政策傾向可能給中方帶來的好處。

文章指出，川普第二任期將採取更極端、更具強制性的政策來遏止中國的進步，中美關係將變得更加不穩定。不過，北京已從川普的第一個任期中學到了很多東西，並不懼怕川普。

閻學通指出，隨著川普挑起貿易戰升級，華盛頓可能會加大對北京的軍事壓力，尤其是在南海和台灣問題上，美準國務卿魯比歐和美準防長赫塞斯等鷹派可能會助長川普虛張聲勢的傾向。華盛頓可能會引發類似於2022年時任聯邦眾院議長裴洛西訪台之後的危機。

儘管中方將面臨經濟和軍事的約束，但閻學通認為，川普也可能會在幾個方面使北京受益。首先，川普對人權、政治制度等意識形態問題相對不感興趣，這可能會軟化中美對抗的一些尖銳問題。其次，與經濟保護主義相對應，川普的政治孤立主義可能導致美國減少對保護傳統盟友的投入。

在台灣問題上，閻學通指出，「台灣獨立」仍將是美中摩擦的根源，不過兩國不太可能因台灣問題而開戰。他分析，未來四年，北京的注意力將主要集中在重振經濟上，不會制定統一台灣的時間表；川普則希望自己能成為歷史上最偉大的美國總統之一，他會更專注於國內改革，不會冒著發生大國戰爭的風險，捲入台灣問題。

閻學通說，當前中國領導人和川普團隊都更關注國內事務非外交事務。如中國領導人在未來四年比川普更好地實施改革，北京將縮小與美差距。

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