挑戰習近平權威？解放軍報接連發文強調「集體領導」

中共中央總書記習近平上任後即多次強調「軍委主席負責制」，但解放軍報近日卻接連發文呼籲黨內「集體領導」的重要性。圖為12月20日習近平視察解放軍駐澳門部隊。（新華社）

中共 中央總書記習近平 持續打擊軍中貪腐已引發反彈？解放軍 報近日接連發表四篇文章，呼籲黨內「集體領導」的重要性引發關注。美國之音報導，政治大學國關中心研究員宋國誠認為，解放軍報是「打著鄧旗反習旗」，透過討論軍隊權力體制，來跟習近平的治軍理念唱反調，這顯然是對於習近平個人權威的質疑和挑戰。

習近平上台後，就不斷傳出解放軍高層落馬的消息，最新一起是大陸國防部新聞發言人吳謙在11月28日的記者會上宣布，中共中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀，經中共中央研究，決定對苗華停職檢查。

隨後中共解放軍刊物就在本月一連發了四篇文章強調「集體領導」：

12月4日，中共軍網發文《帶頭堅持黨性原則》，破題即強調，「民主集中制」是中共的根本組織原則和領導制度，並引用習近平視察火箭軍某旅時的講話，強調「要嚴格落實民主集中制」。

12月9日，解放軍報發表題為《帶頭堅持集體領導》的文章，強調在各級黨組織領導班子內部，「不管是誰，都要堅持集體領導」，重大問題要由集體討論決策，個人服從組織，少數服從多數，「個人絕不能凌駕於領導集體之上」。

12月11日和16日，解放軍報又發表《帶頭發揚黨內民主》和《帶頭維護班子團結》兩篇文章。前者強調在黨組織內部的平等關係，稱「民主集中制，先有民主，後有集中」；書記雖是「一班之長」，但絕不能把自己當作「一家之主」，並強調「讓人講話」是民主作風最起碼的要求。後者則稱要「搞好團結，必須堅持民主集中制，這是團結的基礎」。

宋國誠接受美國之音訪問時說，「嚴肅的來說，主張集體領導，實際上是否定了習近平的軍委主席負責制，這要看習近平是怎麼看待軍報的文章，平常心來看叫做『大鳴大放』，嚴重的來看的話，就可能叫『妄議中央』了。」

但香港中文大學未來城市研究所副主席許楨認為，解放軍報近期的文章講的主題其實都是軍中反腐。這些文章批評的對象並非習近平，而是解放軍體系中存在的「幫會化」氣息，把上下級關係演變成對部隊主官的個人忠誠。

許楨說，「解放軍作為世界上編制最大的一個軍隊之一，調動資源也是非常的龐大，所以裡面的貪腐問題沉澱之深，也不可能是任何一位領導人可以得到根本解決，所以我覺得軍內反腐一直在道路上，並不會是一、二十年就所謂的基本清除乾淨。」