美商務部出手 這家廈門公司將列黑名單 傳是華為白手套

廈門算能將被列入美國黑名單。圖為該公司展示其晶片應用於雲端的概念圖。 （取材自廈門算能官網）

廈門算能科技（Sophgo）日前傳出是協助華為 取得台積電晶（芯）片的白手套，路透援引消息人士報導稱，美國政府計畫將其列入商務部 實體清單，進一步加強對中國高科技領域的出口限制。

路透援引消息人士報導稱，算能科技是比特幣挖礦設備供應商比特中國（Bitmain）子公司，今年10月，台積電發現為其代工生產的一款晶片 被用於華為昇騰910人工智慧晶片，主動向美國商務部發出警報，並停止向算能科技供貨。此事讓算能科技受到各界關注，也讓人對美國如何對此事做出反應而注目。

消息人士向路透表示，美國政府正在採取措施，將算能科技列入商務部的實體清單，算能也是最新一家因為向華為伸援手而將受到美國懲處的中國公司。華為於2019年被美國政府列入實體清單，而自2020年起，未獲許可證向華為出售或運送晶片，包括外國公司使用美國設備和技術生產的晶片都屬違法，台積電從那時起就未向華為提供任何晶片。

美商務部發言人拒絕對此事發表評論。算能科技對相關置評請求尚未回應，但該公司在10月的聲明中表示，未與華為存在任何直接或間接的商業關係。然而，據路透查閱的招標文件顯示，算能科技是中國地方政府及國有企業的供應商，過去兩年，中國公立大學為了製造AI工具、警察當局提升監控能力，都曾向算能及其母公司比特中國採購晶片。

與此同時，市場傳聞美國近日將公布新的AI出口管制，涉及兩方面，一是對7奈米晶片代工實施許可要求。二是為GPU設定全球出口限制，未來非盟國可能僅經驗證的最終用戶（VEU）白名單企業可以採購。

華為雖曾因美國出口限制而受挫，但近年來轉向多元化發展，並重新站上中國AI晶片研發的中心。2022年，華為推出昇騰910B，被視為中國最先進的AI晶片之一。華為還計畫於2025年初量產新一代晶片昇騰910C，試圖挑戰輝達（Nvidia）的市場地位。

算能科技由比特中國聯合創始人詹克團創立，他通過全資控股的投資機構間接持有公司23％股份。2023年，算能科技曾使用比特中國的電子郵件與美國聯邦通訊委員會（FCC）溝通，比特中國則否認與此次供應鏈調查有任何關聯。