觀察站／殺手鐧被拜登用完？川普日前1句話透露對中制裁轉向

川普(右)稱中、美可以一起解決問題，透露出對中制裁打算停損的訊號。圖為2017年川普與習近平(左)在北京會面。（路透資料照片）

當地時間12月16日，川普 在佛羅里達州他私人的海湖莊園內開了勝選後的首次記者會。而在台上，他說了一句看似平淡無奇、實則飽含深意的話：「中、美可以一起解決世界上所有問題」。

7、8年來看慣了美中尖銳鬥爭的人們，可能十分困惑。誰都知道，美國朝思暮想，就想把中國打趴在地上，全球都見證過美國這些年不斷施壓、制裁中國的狠勁。突然間，當年打響美中貿易戰的始作俑者川普，風向卻變了。

「一起解決」4個字沒有什麼高深、晦澀的意涵，就是美中「平起平坐」，兩大國一起去搞定各種全球難題。仔細反芻這句話，跟在後頭的一大群小弟可能都要懵圈了，難道美國不再想當老大了嗎？

川普是現實主義者，現實主義者服膺的是實力，而不是價值。川普說這話不可能心甘情願，但現實照進心窗，他看到的是一個窮全美之力，甚至是窮整個西方之力，都沒被打死的中國。只要不被情緒蒙蔽，都可得到相同的結論：中國已經是不可能扳倒的巨人。作為一個非典型政客，川普憑著商人敏銳的嗅覺，在紛亂世局中嗅出了新的脈動。

從川普1.0時期就開始的對中國的科技制裁，主軸就在半導體。一半力氣拿去打擊華為 一家公司，一半力量拿去打擊整個中國的積體電路製造，制裁清單隔三差五就增加幾串。但華為去年用Mate 60破繭而出；晶片 製造上，中國前11個月出口人民幣1.03兆元（約1421億美元），全年預估可達1.1兆元以上，這已十分逼近台灣去年全年連最貴的3奈米晶片都算在內的晶片出口總值。

「那些殺不死我的，必使我更強大」，彷彿是尼采哲學的堅定奉行者，中國用沉默但絕決的步伐，將制裁反轉成動力悶頭苦幹，實現蛻變與躍升。美國的制裁就猶如金庸筆下陰毒至極的玄冥神掌，逼得被寒毒侵襲瀕死的中國找出九陽真經苦練經年，如今可謂就差布袋和尚的乾坤一氣袋，神功即可煉成。

川普絕不是溫柔敦厚的慈善家，11月5日勝選後，他可能早已忙著去翻了一遍工具箱裡的所有撒手鐧，並發現可用的都被拜登用了，沒用上的都是些不管用的。他恐怕驚覺，除了打一場核子大戰，他的2.0任期已拿不出什麼新把戲對付中國了。連他信誓旦旦地威脅要課徵的60%高關稅，中國迄今都波瀾不驚，「鬆弛感」滿滿。

愈來愈多的跡象表明，川普可能已在找尋停損點。他甚至可能已經想通：對於中國，更大的壓力意味著更快的蛻變。紐時專欄作家佛里曼最近一篇文章說要告訴川普他在中國的名字叫「川建國」。他說，川普第一個任期內孜孜不倦地攻擊中國，卻讓中國如今在電動車、機器人等各方面取得全球領導者地位。但從破天荒邀請習近平參加他的就職，川普可能早已證悟了這一點。