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拜登政府再對台軍售 中外交部：美「以武助獨」將引火燒身

中國新聞組／即時報導
拜登政府在即將卸任前再度宣布對台軍售與軍援，引發中國強烈不滿。（美聯社）
拜登政府在即將卸任前再度宣布對台軍售與軍援，引發中國強烈不滿。（美聯社）

針對美國再度宣布軍援及軍售台灣，中國外交部22日上午以發言人名義發布新聞稿指責美國此舉嚴重侵犯中國主權和安全利益，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。

美國白宮在美東時間20日公布，美國總統拜登運用總統提用權（PDA）宣布提供台灣5.713億美元的軍事援助。同時，美國國防部安全合作署（DSCA）也宣布就對台軍售「七六快砲座零附件」及「Link-十六終端機升級」約2.95億美元，將進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效，這也是拜登卸任前夕、任內第19度軍售。

對此，中國外交部發言人表示，美國再次向台灣提供軍援軍售，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違背美方領導人不支持台獨承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方強烈不滿、堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正交涉。

中國外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」註定不會得逞。中方敦促美方立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權、安全和領土完整。

軍售 拜登 白宮

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