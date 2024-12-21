我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒性生活？專家發現不只心理「壓力山大」 生殖器還可能萎縮

政府免關門 參院通過新版臨時支出法案 待拜登簽署生效

關係回溫 英財政大臣下月訪中 將重啟經濟對話

中國新聞組╱北京21日電

隨著中英關係回暖，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年1月11日將訪華，與國務院副總理何立峰會面，重啟暫停5年的中英經濟財金對話，並前往上海，設法吸引更多中國投資進入英國。據悉，滙豐控股主席杜嘉祺同月也將率領由多位資深銀行家組成的英國商業代表團訪華。

路透報導，如果討論進展順利，中英雙方還可能在明年稍後重新啟動「英中經濟貿易聯合委員會」（JETCO）這個規模更大的定期的會議。這個對話平台是1996年建立的，目的是促進兩國的貿易與投資。

中國是英國第五大貿易夥伴。英國官方數據顯示，在截至6月底的一年裡，中國從英國進口了價值320億英鎊（400億美元）的英國商品。中國在英國的直接投資存量價值43億英鎊。

報導說，英國工黨今年7月執政後，對華關係逐步改善。英國首相施凱爾11月在G20巴西峰會期間與國家主席習近平首次會晤，表示希望建立「強有力的」英中關係，加強兩國在經濟、氣候變化等領域的合作。

此外，滙控主席杜嘉祺下月將率領由多位資深銀行家組成的英國商業代表團訪問中國，以促進貿易和投資，尤其關注金融服務。這是英國自2018年以來訪華的最重要商業代表團。

報導指出，習近平在香港強推國家安全法後，英國在2020年暫停了大部分英中經濟對話。此後，兩國關係劇烈動盪，間諜指控、烏克蘭戰爭以及各種制裁加劇了這種緊張關係。

投資 習近平 國務院

上一則

哈爾濱冰雪大世界開園 有人零下22℃裹棉被排隊7小時

下一則

高關稅開徵倒數 中購美50萬噸黃豆

延伸閱讀

英國首相證實 政壇老將曼德森將出任駐美大使

英國首相證實 政壇老將曼德森將出任駐美大使
澳門回歸25周年 習近平：一國兩制是中國的也是世界的

澳門回歸25周年 習近平：一國兩制是中國的也是世界的
習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門特首 習籲港澳互鑑

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門特首 習籲港澳互鑑
岑浩輝任澳門特首：貫徹一國兩制 努力讓市民辦事少跑路

岑浩輝任澳門特首：貫徹一國兩制 努力讓市民辦事少跑路

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50
一名廣東女子被人灌醉後性侵，她不甘受辱投江自盡；示意圖。(本報資料照片)

遭3男密謀灌醉後輪姦 粵女投江自盡前1動作留下鐵證

2024-12-19 06:30

超人氣

更多 >
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單
哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了

哈爾濱6000朵「冰封黃玫瑰」出圈 劉亦菲有功、發聲了