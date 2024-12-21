關係回溫 英財政大臣下月訪中 將重啟經濟對話

隨著中英關係回暖，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）明年1月11日將訪華，與國務院 副總理何立峰會面，重啟暫停5年的中英經濟財金對話，並前往上海，設法吸引更多中國投資 進入英國。據悉，滙豐控股主席杜嘉祺同月也將率領由多位資深銀行家組成的英國商業代表團訪華。

路透報導，如果討論進展順利，中英雙方還可能在明年稍後重新啟動「英中經濟貿易聯合委員會」（JETCO）這個規模更大的定期的會議。這個對話平台是1996年建立的，目的是促進兩國的貿易與投資。

中國是英國第五大貿易夥伴。英國官方數據顯示，在截至6月底的一年裡，中國從英國進口了價值320億英鎊（400億美元）的英國商品。中國在英國的直接投資存量價值43億英鎊。

報導說，英國工黨今年7月執政後，對華關係逐步改善。英國首相施凱爾11月在G20巴西峰會期間與國家主席習近平 首次會晤，表示希望建立「強有力的」英中關係，加強兩國在經濟、氣候變化等領域的合作。

此外，滙控主席杜嘉祺下月將率領由多位資深銀行家組成的英國商業代表團訪問中國，以促進貿易和投資，尤其關注金融服務。這是英國自2018年以來訪華的最重要商業代表團。

報導指出，習近平在香港強推國家安全法後，英國在2020年暫停了大部分英中經濟對話。此後，兩國關係劇烈動盪，間諜指控、烏克蘭戰爭以及各種制裁加劇了這種緊張關係。