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北京恢復龍蝦進口 中澳最後一道貿易障礙解除

中國新聞組／北京21日電
圖為2023年上海進博會上，澳洲官員手持龍蝦合影。(取材自Ｘ平台)
圖為2023年上海進博會上，澳洲官員手持龍蝦合影。(取材自Ｘ平台)

農曆新年前，中國解除了對澳洲龍蝦的貿易禁令。澳洲政府昨宣布，這標誌著兩國間「最後一道貿易障礙」已經解除，對遭受重創的澳洲活龍蝦產業是重大勝利。美媒評價這代表中澳關係趨於穩定。不過在索羅門群島，中澳仍傳出硝煙味，澳昨宣布援助索羅門1.9億澳元，助其增強警力，減少依賴中國，北京則要澳洲不要干涉島國內政。

觀察者網引述外媒報導，澳洲總理艾班尼斯昨宣布，昨天接到北京通知，已經取消對澳洲龍蝦的進口限制，澳洲龍蝦可立即恢復出口中國市場。在澳洲政府發布的多部門聯合聲明中寫道，「澳洲政府對這一通知表示歡迎，這對我們遭受重創的活龍蝦產業來說是一個重大勝利」。

澳方表示，這為澳出口商再次向中國這一「重要市場」供應澳洲龍蝦打開了大門，「恢復對中國的活龍蝦出口預計帶來巨大經濟效益，並為地區漁業社區提供就業保障」。

澳洲貿易和旅遊部長唐·法雷爾說，這對澳龍產業和中國消費者來說都是個「極好的結果」，「中國消費者將能在農曆新年期間品嘗到美味的澳洲活龍蝦，並與我們最大的貿易夥伴建立建設性關係」。

按照澳方聲明說法，龍蝦輸華限制的取消「標誌著過去時期所有未解決的貿易障礙都已解決」。據澳洲農業、漁業和林業部長朱莉·柯林斯稱，龍蝦是澳中之間僅存的最後一類貿易受限商品。

據報導，過去15年，中國一直是澳洲最大的貿易夥伴。但在2020年自由黨籍前總理莫里森任內，澳洲跟隨美國破壞與中國的雙邊關係，兩國關係跌入低谷，澳對華貿易也受到影響，澳洲大麥、葡萄酒、龍蝦、牛肉等多個領域涉及200億澳元出口產品。2020年末起，中國對澳洲活體岩龍蝦採取進口限制。而之前，澳洲有97.7%岩龍蝦出口到中國，2019年出口額達到7億澳元。

儘管中國解除澳洲龍蝦禁令被視為兩國關係回溫，但據中央社報導，澳洲政府昨表示同意為索羅門群島提供資金與培訓計畫，協助這個太平洋國家增強警力，「逐步減少對外部夥伴的依賴」。索羅門群島近年來與中國建立了密切關係。

中國外交部發言人林劍回應稱，任何國家都不應該將太平洋島國當作自己的後院，中方希望有關方能切實尊重島國的獨立和主權完整，不要干涉島國的內政。

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