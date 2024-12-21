防輝達AI晶片流入中國 美擬推配額制 337調查燒到聯想

美最近要求輝達調查該公司產品究竟如何流入中國，輝達也為此要求美超微和戴爾調查其東南亞客戶是否違規。圖為輝達執行長黃仁勳(左)與美超微執行長梁見後，今年6月在台北電腦展上同台。(本報資料照片)

美國科技新聞網站The Information 19日引述知情人士的話報導，美國商務部最近要求輝達 （NVIDIA）調查過去一年該公司產品究竟如何流入中國。輝達也為此要求美超微和戴爾調查其東南亞客戶是否違規。輝達的人工智慧（AI ）晶片 被嵌入到美超微或戴爾製造的伺服器中，銷售給客戶。

另據紐約時報報導，輝達AI晶片在全球熱銷，美國官員擔憂對手可能因此提升實力，統拜登政府正研議規範，將晶片變成外交工具，加強控制AI晶片的銷售，徹地封鎖對手，並讓美國的盟友在採購晶片上不受限制，同時其他國家，則會根據與美國戰略目標相符程度獲得配額。在新規之下，中國、俄羅斯等對手國家，將面臨完全封鎖。

本報系聯合報報導，The Information指稱，曾參與走私輝達晶片的五位人士表示，迄今都已能規避美超微最近的檢查。報導指出，美超微員工9月對過去一年來採購美超微伺服器的東南亞客戶，進行現場隨機檢查，包括造訪美超微出貨發票所列、伺服器出貨地點的倉庫或資料中心，接著尋求驗證伺服器或所在地點的序號，是否與發票相符。

知情人士說，任何拒絕配合調查的客戶，將不得再下訂單。但知情人士透露，一些客戶的規避作法相當簡單，印出包含美超微正在稽核機器的序號標籤，再貼到手上擁有、內含輝達晶片的其他伺服器上。在某些案例中，走私者會更進一步修改作業系統內的伺服器序號。

戴爾表示，該公司要求經銷商、轉售商遵行所有適用的法規和出口管制。針對未守規矩的經銷商將採取適當行動，最重包括中止雙方的交易關係。

美超微說，他們調查並對違規出口或再出口該公司產品給第三方的客戶採取行動。美超微強調，「美超微遵守所有的美國出口管制要求」。

美國拜登政府已陸續加強緊縮供應給中國的晶片，去年管制範圍擴大到禁止銷售高階AI晶片。12月稍早華府限制半導體出口給140家企業，晶片設備製造商也包括在內。據路透看到的招標文件，今年稍早仍有幾所中國的大學和研究機構經由轉售商買到輝達晶片。

此外，中國貿易救濟信息網顯示，美國國際貿易委員會（ITC）投票決定，對特定無線通訊設備及元件啟動「337調查」，涉及聯想、戴爾、惠普。

337調查是ITC依據美國「1930年關稅法」第337節的有關規定，針對進口貿易中的智慧財產權侵權行為以及其他不公平競爭行為開展調查，裁決是否侵權及有必要採取救濟措施的一項準司法程序。

界面新聞報導，南韓國際半導體集團於11月18日向ITC提出337立案調查申請，主張對美出口、在美進口和在美銷售的該產品，違反美國337條款，侵權美國註冊專利，請求ITC發出有限排除令、禁止令。

包括美國戴爾與其四川成都分公司、惠普、慧與科技、聯想集團與其美國分公司被列入調查名單。戴爾、惠普、聯想的產品被指控侵犯專利，可能會對在美國市場的銷售造成直接影響。如果ITC最終裁定侵權，將面臨禁令和經濟賠償，這將對企業的財務狀況和市場聲譽產生負面影響。