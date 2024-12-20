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對中關稅戰免驚？美玩具商「神改造」 1招免繳25%關稅

中國新聞組／北京20日電
Kids2的嬰兒椅。（Kids2官網截圖）
Kids2的嬰兒椅。（Kids2官網截圖）

因應美國下屆總統川普上台後對中國的新一輪關稅政策，美國廠商正紛紛設法建立防禦措施「迎戰」，據報導，美國一家玩具製造商就為此重新設計了一款嬰兒椅，通過增加一個活動部件，將其變成一把「讓25％關稅消失了」的搖椅，並正研究對其他旗下產品也如法炮製。對於這家玩具製造商的因應之道，中國媒體形容為是「讓對華關稅操作失效的『逆天』操作」。

據觀察者網報導，面對川普的新一輪關稅威脅，美國玩具製造商可謂是把「上有政策，下有對策」這句話研究得透透，報導引述路透稱，總部位於喬治亞洲亞特蘭大市的美國嬰幼兒玩具和產品製造商Kids2就整了個令人拍手叫絕的「神操作」。 

據報導，在上次中美貿易摩擦中，Kids2重新設計了一款嬰兒椅，通過增加一個活動部件，將其變成一把搖椅，「這種設計上的調整堪稱神來之筆：它直接讓25%的關稅消失了」，因為川普的加稅政策規定來自中國的兒童用椅需要繳稅，而搖椅不包括在內，甚至直到現在，這種產品也不需要額外繳稅。

據路透報導，Kids2是美國玩具行業在中國根基深厚的典型代表之一，該公司仍有約90%的玩具在中國生產。Kids2的首席運營官約翰·賽克斯（John Sikes）向路透透露，公司正如法炮製，試圖通過產品設計尋找減少關稅的方式，預計還需費時六個月檢查完旗下所有產品，以尋找可能的方法來複製他們在兒童椅子上的做法。

不過，賽克斯也承認，這一招並非萬應靈丹。「有些東西沒有灰色地帶可尋，它在設計上沒有變通的辦法，比如嬰兒浴盆和便盆」，他說。

因此，Kids2還在通過實現中國工廠自動化和整合供應商來降低成本。賽克斯表示，此舉能為他們在應對新一輪關稅時提供緩衝，盡量避免漲價。如有必要，Kids2也準備將更多工作遷出中國，改赴越南和印度尋找生產基地。

「任何超過25%的關稅都將是一個挑戰。」賽克斯透露，這家公司正試圖通過警告政客們，美國兒童和家庭的利益將因此受損來避免關稅。 

據路透報導，和Kids2一樣，許多美國玩具製造商正在評估產品線，尋找限制新關稅成本的方法，希望在未來的貿易爭端中免受影響。一些公司正在將多餘的庫存轉移到美國，以應對新的關稅政策以及東海岸港口出現更多勞資衝突的威脅。不過這種做法也有局限性，並且存在風險。

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