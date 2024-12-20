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中俄關係達「前所未有」水平 普亭妙喻：像茅台+伏特加

中國新聞組／北京20日電
俄羅斯總統普亭在莫斯科舉行年度記者會。（央視截圖）
俄羅斯總統普亭在莫斯科舉行年度記者會。（央視截圖）

俄羅斯總統普亭19日在年度記者會上表示，近年來，俄羅斯與中國關係達到前所未有的水平，雙邊活動建立在互信基礎上，並指俄中地方合作是雙邊關係重要部分，「茅台也有，伏特加也有，但都是適量的」。普亭並稱俄中在國際舞台上一直在協調自己的行動，還對在場中國媒體記者說「請向中國領導人習近平轉達我最美好的問候，我認為習近平是我的朋友」。

普亭19日在莫斯科召開年度記者會，據俄新社報導，在談及與中國相關的問題時，普亭在記者會上稱，俄中歷史上發生了很多事，但近十年來，俄中兩國關係達到了前所未有的水平，兩國相互之間所做的一切都建立在完全信任的基礎上，俄中不會做任何違背兩國利益的事情，「我們在做很多符合中國人民和俄羅斯人民利益的事情」。

他還指：「請向中國領導人習近平轉達我最美好的問候，我認為習近平是我的朋友」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普亭並表示，俄中合作是國際生活中非常重要的元素，並指俄中關係「這種穩定工具從一開始就有，就是聯合國，它正是為此而成立的。俄羅斯和中國是聯合國的創始國，是聯合國安理會的常任理事國。我們經常，實際上總是協調我們在國際舞台上非常頻繁地、實際上一直在協調自己的行動，這是國際生活中非常重要的元素」。

另據新華社，普亭指出，俄中地方合作是雙邊關係的重要部分，「茅台也有，伏特加也有，但都是適量的」，強調增進雙方人員交往的重要性。俄中合作符合兩國人民利益。兩國在國際舞台上的協作是國際生活中的重要因素。俄中貿易額將繼續增長，兩國聯合投資項目為未來提供保障。俄中文化年等人文活動，是發展雙方政治協作和經濟關係的基礎。

在談及中俄貿易時，普亭還表示，俄中貿易額約為2200億至2400億美元，並將繼續增長，兩國合作項目表明未來是有保障的。 

普亭 俄羅斯 習近平

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