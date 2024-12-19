我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

中國移動支付便利度 9成外籍旅客肯定 99%願推薦遊中國

中國新聞組╱北京19日電
中國行動支付便利，超過九成外國旅客感受到移動支付便利度。（歐新社）
中國行動支付便利，超過九成外國旅客感受到移動支付便利度。（歐新社）

中國免簽「朋友圈」擴大，吸引愈來愈多外國遊客赴中。北京外國語大學絲綢之路研究院課題組17日發布一份基於對111個國家2000多位外國旅客的調研報告。報告顯示，99%的受訪外國旅客會向朋友推薦赴中旅行，超九成有赴中經歷的外國旅客感受到中國移動支付便利度提升。

中新社報導，2024年，各機構持續優化支付服務，赴中的外國遊客支付便利度不斷提升。此次受訪外國遊客中，在中旅行使用的支付服務多元又豐富，既包括單獨使用銀行卡、移動支付、現金，也包括「銀行卡+移動支付」「銀行卡+現金」「移動支付+現金」的多元組合，還有三種支付方式都使用的，體現出中國支付便利度多方位提升。

其中，移動支付服務廣受外國旅客歡迎，約91%有赴中經歷的外國旅客感受到移動支付便利度進一步提升。

除了在大街小巷可體驗「掃一掃」支付外，近90%赴中外國旅客想嘗試「碰一下」支付，即用戶解鎖手機後在商家收款設備上碰一下就能支付、點餐。調研還顯示，不同國家年輕人都青睞使用移動支付，90後和00後外國旅客在中移動支付使用轉化率均較高，約為90%。這反映出中國支付便利度提升，正縮小中外支付習慣落差。

上一則

跨境電商出口 浙江拚3年倍增 將打造國際樞紐省

下一則

香港開心指數7年新低 35%重鬱 35至44歲最抑鬱

延伸閱讀

國台辦證實一貫道3人在廣東被捕 涉違反中國刑法300條

國台辦證實一貫道3人在廣東被捕 涉違反中國刑法300條
一貫道3人赴中失聯 羅文嘉：蔣萬安可藉雙城論壇反映

一貫道3人赴中失聯 羅文嘉：蔣萬安可藉雙城論壇反映
邀赴中觀光、建黨參選 網紅揭中共統戰手法一次看

邀赴中觀光、建黨參選 網紅揭中共統戰手法一次看
不安情緒高…免簽首日「赴中日客比陸客少」 外媒：憂治安及間諜法

不安情緒高…免簽首日「赴中日客比陸客少」 外媒：憂治安及間諜法

熱門新聞

中國著名太空物理學家和太空天氣學家張效信。(取材自中國科學院網站)

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

2024-12-18 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器
Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見