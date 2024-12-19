航程60天→23天 秘魯錢凱港首艘貨輪抵上海 中秘經貿「從0到1」

中遠海運旗下「新上海」輪滿載2萬餘噸水果，18日抵達上海洋山港。(取材自上海海關)

中國國有航運巨頭中遠海運旗下「新上海」輪18日下午隨引航船駛入上海洋山港區，這是自秘魯錢凱港開港後，首個「錢凱—上海」正式航次。中國國家主席習近平 與秘魯總統博魯阿爾特11月14日在利馬共同宣布錢凱港開港，這是中國「一帶一路 」倡議在南美洲的標誌項目。

中新社報導，此次「新上海」輪上裝載包括藍莓、酪梨、葡萄、芒果等多種秘魯特色水果，共計2萬餘噸。不少中國網友對此表示興奮，「太好了，今年的櫻桃什麼時候到貨」。過去藍莓通常長至七成熟就被摘下，以保證抵達中國的新鮮度，隨著新通道的誕生，更高成熟度的藍莓等農產品將可在中國上市。

位於秘魯首都利馬以北錢凱灣內的錢凱港，是南美首個智慧港口，也是中秘共建一帶一路重點項目。開港後，中秘間單程海運時間可從45至60天縮短至23天，節約20%以上的物流成本，有業者說，每年運輸費可省近10萬人民幣(約1.4萬美元)。

新加坡 聯合早報指出，錢凱港也是中國在南美洲出資建造的首個港口，被寄予成為中國通向南美洲重大門戶的厚望。該港口由中遠海運斥資13億美元建造，中遠海運持有60%的股權和獨家經營權。

中秘雙方都高度重視錢凱港，認為對中秘經貿具「從0到1」戰略意義。新華社報導，習近平當地時間11月14日在利馬會見博魯阿爾特時說，中國企業克服困難，如期完成錢凱港一期工程，充分表明中秘開展長期戰略合作的決心。中方願與秘方一道，打造「中拉陸海新通道」，帶動拉美和加勒比地區整體發展。