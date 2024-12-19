航程60天→23天 秘魯錢凱港首艘貨輪抵上海 中秘經貿「從0到1」
中國國有航運巨頭中遠海運旗下「新上海」輪18日下午隨引航船駛入上海洋山港區，這是自秘魯錢凱港開港後，首個「錢凱—上海」正式航次。中國國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特11月14日在利馬共同宣布錢凱港開港，這是中國「一帶一路」倡議在南美洲的標誌項目。
中新社報導，此次「新上海」輪上裝載包括藍莓、酪梨、葡萄、芒果等多種秘魯特色水果，共計2萬餘噸。不少中國網友對此表示興奮，「太好了，今年的櫻桃什麼時候到貨」。過去藍莓通常長至七成熟就被摘下，以保證抵達中國的新鮮度，隨著新通道的誕生，更高成熟度的藍莓等農產品將可在中國上市。
位於秘魯首都利馬以北錢凱灣內的錢凱港，是南美首個智慧港口，也是中秘共建一帶一路重點項目。開港後，中秘間單程海運時間可從45至60天縮短至23天，節約20%以上的物流成本，有業者說，每年運輸費可省近10萬人民幣(約1.4萬美元)。
新加坡聯合早報指出，錢凱港也是中國在南美洲出資建造的首個港口，被寄予成為中國通向南美洲重大門戶的厚望。該港口由中遠海運斥資13億美元建造，中遠海運持有60%的股權和獨家經營權。
中秘雙方都高度重視錢凱港，認為對中秘經貿具「從0到1」戰略意義。新華社報導，習近平當地時間11月14日在利馬會見博魯阿爾特時說，中國企業克服困難，如期完成錢凱港一期工程，充分表明中秘開展長期戰略合作的決心。中方願與秘方一道，打造「中拉陸海新通道」，帶動拉美和加勒比地區整體發展。
博魯阿爾特表示，中國長期是秘魯最重要貿易伙伴，錢凱港的開港成為拉丁美洲和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟成長的重要引擎，將有力促進秘魯和拉丁美洲其他國家與中國乃至亞洲之間更加高效便捷的聯通和貿易，助力兩國和地區國家可持續發展。
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