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祖沖之三號vs.谷歌Willow 中美科技角力從AI鬥到量子運算

記者黃雅慧／綜合報導
「祖沖之三號」超導量子計算芯片示意圖。（取材自央視新聞）
「祖沖之三號」超導量子計算芯片示意圖。（取材自央視新聞）

中美科技角力從AI鬥到量子運算領域，近期谷歌發布量子晶片Willow，成為美股與科技界關鍵熱詞，中國近日也推出自研超導量子電腦「祖沖之三號」，較勁意味十足。

然而，中國券商分析，當前量子科技產業處於研發和產業探索階段，對大部分相關公司的營收貢獻度較少。意味要商業化仍有很長一段路要走。

中國科學技術大學潘建偉院士團隊17日在arXiv平台上發布「祖冲之三號」相關成果。實驗數據顯示，「祖冲之三號」的性能超越谷歌72比特「懸鈴木」處理器六個數量級，為目前超導量子計算的最強優越性。

「量子計算優越性」是指量子計算機需要在特定的問題求解上，表現出超越經典計算機的能力，從而解決連超級計算機都無法在短時間內解決的計算任務。《科創板日報》認為，從實驗數據來看，祖冲之三號內置處理器與谷歌的Willow相當。意味目前中美在超導量子計算研究方面處於同一水平。

受到美國量子科技熱潮，A股市場量子科技版塊活躍，多家廠商發布相關訊息，比如國芯科技稱其研發的伺服器和雲應用高性能量子安全晶片CCP907TQ新產品於近日成功內測；中電信量子集團正式發布中國單台比特數最多的超導量子計算機「天衍504」，標誌其具備全球領先的量子計算機製造和交付能力。但目前皆處於研發階段，未有進一步技術成熟與落地商用資訊。

谷歌於2024年12月初表示，旗下量子電腦晶片Willow能使量子電腦產生錯誤量減少，解決量子運算領域近30年來存在的挑戰。該晶片具有105個量子位元，約是谷歌之前Sycamore晶片數量的兩倍。

此外，量子位元的保留時間（稱為T1時間）大幅提高，與以前的晶片相比增加了約五倍，使它們能夠更長時間地保存資訊，確保穩定性與準確性。

該技術未來在藥物發現、聚變能、電池設計等領域都有實際應用。不過，谷歌也具際具備商業應用價值的量子晶片在2030年以前難以實現量產。

根據iCV TA&K數據，2023年世界量子計算產業規模為47億美元，到2035年全球量子計算產業規模將超過8000億美元。

晶片 谷歌 美股

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