中國神19乘組出艙9小時 打破美保持23年世界紀錄
神舟19號航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤密切協同，於17日完成首次出艙活動，用時9小時，刷新了中國航天員單次出艙活動時長紀錄。美國CNN指出，中國航天員打破23年來、美國於2001年創造的世界最長單次太空行走紀錄，寫下中國太空計畫里程碑。
新華社、央視報導，17日晚間9時57分，經過9小時的出艙活動，蔡旭哲、宋令東、王浩澤密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員配合支持下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢及處置等任務。
這次出艙活動歷時9個小時，是所有出艙活動裡時長最長的一次。航天員精神狀態非常飽滿，蔡旭哲出艙時感嘆道「好天」、「萬里無雲」；山東小伙宋令東說「現在感覺像踩在雲海上」。
此次出艙，宋令東也成為首個出艙的90後中國航天員。
蔡旭哲除了祝賀宋令東外，也感謝王浩澤在艙內的全力配合。蔡旭哲表示：「我們的出艙活動愈來愈有自信，愈來愈有信心。中國空間站，永遠值得期待。」
按計畫，神舟19號載人飛行任務期間還將實施人員和應用載荷出艙活動，並開展大量科學實驗與技術試驗。
由於中國航天員出艙9小時打破美國在2001年創造的紀錄，引起外媒密切關注，紛紛以「打破美國紀錄」為題報導。印度NDTV還提到，此次太空行走是中國太空探索歷程中的一個里程碑，中國有望成為繼美國之後第二個登陸月球的國家。
在此之前，世界單次時長最久的艙外作業誕生於美國「發現者」號執行任務期間。2001年3月11日，美國航天員蘇珊·赫爾姆斯和吉姆·沃斯在艙外連續作業8小時56分鐘。
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