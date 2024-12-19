告贏了 中國半導體大廠「中微」脫離美制裁黑名單

美國國防部宣布，已把中微公司和IDG資本從中國軍事企業清單(CMC清單或1260H清單)中移除。圖為中微公司展位。(取材自長江商報)

美國國防部 最新文件顯示，已將中國半導體設備製造大廠中微半導體和美國投資 公司IDG資本，從「中國軍事企業清單」中移除。中微今年1月被列入黑名單，但中微自稱從未參與軍事活動，8月向美國聯邦法院提起訴訟，如今成功脫離制裁。

中微公司是中國的半導體設備製造商，產品涵蓋等離子體刻蝕設備和MOCVD（有機金屬氣相沉積）設備，廣泛應用於多個先進製程技術領域，是中國境內少數能夠與全球頂尖設備製造商競爭的企業之一。

IDG資本是同一批被美國國防部列入中國軍工企業名單之一，它是第一家出現在名單上的私募股權和風險投資公司。當時，IDG否認與中國軍方合作，並表示自己不應被列入該名單。

美國國防部所謂「中國軍事企業清單」（CMC清單或1260H清單），旨在列出與中國軍方合作的公司，不實施制裁或直接處罰，但企業上榜可能會導致聲譽受損。

根據2024財年美國防授權法案的規定，2026年6月30日起，美國防部將被禁止與1260H清單上的實體簽訂新合約，或續簽、延長與這些實體的現有合約；2027年6月30日起，美國防部也將禁止採購任何直接或間接來自清單實體的商品或服務。

據彭博社報導，美國國防部文件17日顯示，已將中微半導體和IDG資本從清單中移出。

今年1月，中微半導體被列入上述清單，美國國防部在6月的一份文件中稱，該公司曾在2019年獲得由中國工信部參與頒發的刻蝕機系列產品「製造業單項冠軍產品獎」。今年8月16日，中微公告已向美國法院提交訴狀。

過去，中微半導體也曾在2021年1月，被美國列入涉軍清單，但在提出申訴後，於同年6月被移除。

中微並非首家告贏美國防部的中企，2021年1月，小米 曾和華為、大疆、中芯國際等一起被美方列入制裁清單，同年5月，小米公告，美哥倫比亞特區地方法院判決，解除美國防部對該公司為「中國軍方公司」的認定。

今年1月，也被美國國防部列入「涉軍」企業黑名單的中國電動車機光雷達製造商禾賽科技，也在5月控告美國防部後，於8月被移除清單；另，2022年被美國國防部列入禁止投資黑名單的中國無人機製造商大疆，已於今年10月18日控告美國國防部，指該公司被認定與中國軍方合作是錯誤的，並導致了公司重大財政損失。