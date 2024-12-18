核安最後防線 中「核柴一號」發布 展現自主製造能力

「核柴一號」發布儀式現場。（取材自中國廣核集團）

中國核電裝備領域自主研發實現又一重大突破。中國具有自主知識產權的核電站應急柴油發電機組—「核柴一號」16日發布。「核柴一號」多項核心性能指標、可靠性指標達到國際先進水平，標誌著中國首次完全具備核電站應急柴油發電機組自主設計及製造能力。

中新社報導，核電應急柴油發電機組是核電站應急供電系統的最後一道防線，其系統功能是在主電源和輔助電源失效時啟動，向安全設備提供應急電力，以確保反應堆安全停堆，對保障核安全發揮重要作用。

此前，中國國內一直沒有核電應急柴油發電機組自主化機型。2021年，中廣核工程有限公司牽頭啟動了核電應急柴油發電機組自主化研發，整合數十家上下游供應鏈 企業優勢資源開展創新攻關，相繼完成了18項重大技術改進，解決了128項關鍵技術問題，研發過程中形成了26項技術專利，完成了1000小時可靠性試驗，實現中國核電應急柴油發電機組「核柴一號」的自主研發。

據介紹，「核柴一號」具備啟動快速可靠、平均無故障時間大於2000小時、平均修復時間小於10小時、集成化和智能化程度高等特點。 近三年中國核准核電機組數量分別為10台、10台、11台，以「華龍一號」為代表的中國自主三代核電批量化建設穩步推進，每台核電機組所需應急柴油機組為3台，「核柴一號」市場應用空間廣闊。

中廣核副總經理喬恩舉表示，該公司承建在建核電機組已達18台，「核柴一號」將在福建寧德核電二期、廣東太平嶺核電二期、山東招遠核電一期等項目應用。