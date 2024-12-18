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中管制關鍵礦產出口 這招掐住美軍1000多個武器系統

中國新聞組／北京18日電
中國商務部宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制。Govini分析公司報告指稱，將影響美國一千多個武器生產部門。圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。 (路透)
中國商務部宣布加強鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨及其他「兩用物項」對美出口管制。Govini分析公司報告指稱，將影響美國一千多個武器生產部門。圖為內蒙古達貿旗的稀土工廠。 (路透)

中國商務日前發布公告，宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關物項，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。美國國防情報公司戈維尼（Govini）近日發布報告稱，中國關鍵礦產的出口禁令將影響美軍所有軍種的武器生產，涉及1000多個武器系統、超2萬個零部件，連核導彈計畫也依賴這些關鍵礦物。

觀察者網引述南華早報報導，戈維尼在報告中稱，銻、鎵和鍺對於製造一系列軍用和民用產品至關重要，包括子彈、電纜、紅外技術、電動汽車電池等。美國國防部使用的2萬多個獨立部件受到該法規的影響，影響了美國所有軍種的1000多個武器系統。

報告指出，在美國軍種中，海軍最有可能受到影響，其阿利·伯克級驅逐艦、美國級兩棲攻擊艦和尼米茲級航空母艦都依賴這些關鍵礦物來製造武器系統。具體而言，海軍有501個武器系統依賴於至少一種關鍵礦物，陸軍和空軍分別為267種和198種，海軍陸戰隊為113種，海岸警衛隊僅有1種。

報告還稱，美國1000多個使用鎵、鍺、銻的武器系統共有12486條供應鏈，其中87%（10829條）在某種程度上依賴中國供應商。

戈維尼最後在報告中提醒，儘管已知美國有儲備，但仍需要精確地確保長期依賴這些礦物的武器系統的準備和維持。至關重要的是，國防部必須有能力繪製特定武器系統的供應圖並預測需求，以有效減輕關鍵礦產出口管制造成的風險。

報導指出，中國是美國鎵和鍺等關鍵礦物的主要來源國，紐約時報指出，中國一直供應美國54%的鍺、53%的鎵。自1987年以來，美國就沒有再開採過用於半導體的鎵。當前美國進口的鎵中有26%來自日本，21%來自中國，19%來自德國，此外還有幾個較小的供應國。

美國知名經濟學家、耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇日前曾刊文指出，中方的反擊對美國關鍵產業造成「外科手術式打擊」；若美國繼續升級貿易爭端，中方的報復行動可能也會隨之擴大，因為中國手裡還有很多「王牌」。

國防部 耶魯大學 紐約時報

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