藏3年才說 中國高超音速客機試飛成功、時速逾8000公里

高超音速原型客機示意圖。（取材自中國科學院）

中國航天技術發展日新月異，中國科學院日前公開6.56馬赫高超音速原型客機相關訊息，稱3年前完成了20分鐘的試飛，其速度之快，可在2小時內從北京飛到美國紐約。另外，中國高超音速無人機 MD-19的測試影片曝光，能在完成高超音速飛行後安全水平降落，也引發美媒關注。

綜合觀察者網、香港01等港媒報導，中科院日前舉辦格致論道講壇，會中揭露了高超音速原型客機的研發進度。據了解，研發團隊3年前在酒泉衛星發射中心完成20分鐘的試飛測試。該架等比例縮小的原型機時速逾8000公里，相當於音速的6.56倍。該原型機與先前纖細的高超音速飛行器截然不同，機身圓胖，背部則有斗篷狀機翼，意味未來高超音速飛機能運載與現今大型噴射客機一樣多的乘客或貨物。

據了解，目前全球投入營運的空客、波音 系列噴氣式客機，最高飛行速度不超過1馬赫，從北京飛到紐約也需耗時15個小時。

高超音速原型客機飛行系統拆解圖。（取材自格致論道講壇公眾號）

由於專案具敏感性，中科院和當局一直對試飛結果保密，直至近日才在社交平台發布專案負責人、中科院力學研究所研究員崔凱的演講片段和原型機升空的畫面，立刻引發討論。崔凱表示，從13年前的發想、構思、理論分析，團隊面臨幾乎普遍的質疑，幸選擇堅持；成功試飛後，不但得到許多珍貴數據，更幾乎實現了整個模型的完整回收。他強調，團隊的努力可能有助徹底改革人類交通方式，將1小時環球旅行從科幻概念化為現實，他認為將是個大進步。

中國研製的高超音速無人機MD-19。（取材自觀察者網）

除了高超音速客機研發邁步，日前中國高超音速無人機測試的影片及圖片曝光，引發各界高度關注。包括MD-19、MD-21及代號MD-2的機型，展現了中國在高超音速技術領域的重大突破，尤其是MD-19被指能在完成高超音速飛行後，安全水平降落於傳統跑道。

美國「戰區（The War Zone）」網站發表文章，稱MD-19的設計與2022年珠海航展亮相的MD-22平台極為相似，從畫面來看，兩者均採用楔型機身、三角翼和雙側傾垂直尾翼，並配備可收放的起落架。據了解，MD-22長約10.8公尺，翼展4.5公尺，最大速度達7馬赫，航程高達8000公里，MD-19則是其技術衍生版本，長度約2.5至3.35公尺。

根據影片顯示，MD-19高超音速無人機能由TB-001無人機或高空氣球 投放，這不僅提供更大的靈活性，還有效降低能源成本與測試風險。報導強調，MD-19的真正創新之處在於完成高超音速飛行後，能平穩降落在傳統跑道上，這在全球高超音速飛行器中尚屬首例。大多數同類型試驗平台皆為一次性，完成任務後即被銷毀，MD-19的可重複使用性無疑為中國高超音速技術研發節省了成本，並提供了更多測試機會。

有分析認為，中國此舉顯示出無人機與高超音速技術的高度整合能力，並在可重複使用性及運作效率上取得關鍵突破，為未來軍事應用奠定基礎。