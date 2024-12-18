我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

兩太空人受困國際太空站 返航再延至明年3月底

藏3年才說 中國高超音速客機試飛成功、時速逾8000公里

中國新聞組／北京18日電
高超音速原型客機示意圖。（取材自中國科學院）
高超音速原型客機示意圖。（取材自中國科學院）

中國航天技術發展日新月異，中國科學院日前公開6.56馬赫高超音速原型客機相關訊息，稱3年前完成了20分鐘的試飛，其速度之快，可在2小時內從北京飛到美國紐約。另外，中國高超音速無人機MD-19的測試影片曝光，能在完成高超音速飛行後安全水平降落，也引發美媒關注。

綜合觀察者網、香港01等港媒報導，中科院日前舉辦格致論道講壇，會中揭露了高超音速原型客機的研發進度。據了解，研發團隊3年前在酒泉衛星發射中心完成20分鐘的試飛測試。該架等比例縮小的原型機時速逾8000公里，相當於音速的6.56倍。該原型機與先前纖細的高超音速飛行器截然不同，機身圓胖，背部則有斗篷狀機翼，意味未來高超音速飛機能運載與現今大型噴射客機一樣多的乘客或貨物。

據了解，目前全球投入營運的空客、波音系列噴氣式客機，最高飛行速度不超過1馬赫，從北京飛到紐約也需耗時15個小時。

高超音速原型客機飛行系統拆解圖。（取材自格致論道講壇公眾號）
高超音速原型客機飛行系統拆解圖。（取材自格致論道講壇公眾號）

由於專案具敏感性，中科院和當局一直對試飛結果保密，直至近日才在社交平台發布專案負責人、中科院力學研究所研究員崔凱的演講片段和原型機升空的畫面，立刻引發討論。崔凱表示，從13年前的發想、構思、理論分析，團隊面臨幾乎普遍的質疑，幸選擇堅持；成功試飛後，不但得到許多珍貴數據，更幾乎實現了整個模型的完整回收。他強調，團隊的努力可能有助徹底改革人類交通方式，將1小時環球旅行從科幻概念化為現實，他認為將是個大進步。

中國研製的高超音速無人機MD-19。（取材自觀察者網）
中國研製的高超音速無人機MD-19。（取材自觀察者網）

除了高超音速客機研發邁步，日前中國高超音速無人機測試的影片及圖片曝光，引發各界高度關注。包括MD-19、MD-21及代號MD-2的機型，展現了中國在高超音速技術領域的重大突破，尤其是MD-19被指能在完成高超音速飛行後，安全水平降落於傳統跑道。

美國「戰區（The War Zone）」網站發表文章，稱MD-19的設計與2022年珠海航展亮相的MD-22平台極為相似，從畫面來看，兩者均採用楔型機身、三角翼和雙側傾垂直尾翼，並配備可收放的起落架。據了解，MD-22長約10.8公尺，翼展4.5公尺，最大速度達7馬赫，航程高達8000公里，MD-19則是其技術衍生版本，長度約2.5至3.35公尺。

根據影片顯示，MD-19高超音速無人機能由TB-001無人機或高空氣球投放，這不僅提供更大的靈活性，還有效降低能源成本與測試風險。報導強調，MD-19的真正創新之處在於完成高超音速飛行後，能平穩降落在傳統跑道上，這在全球高超音速飛行器中尚屬首例。大多數同類型試驗平台皆為一次性，完成任務後即被銷毀，MD-19的可重複使用性無疑為中國高超音速技術研發節省了成本，並提供了更多測試機會。

有分析認為，中國此舉顯示出無人機與高超音速技術的高度整合能力，並在可重複使用性及運作效率上取得關鍵突破，為未來軍事應用奠定基礎。

飛行器在酒泉衛星發射中心試飛（視頻截圖）
飛行器在酒泉衛星發射中心試飛（視頻截圖）

無人機 波音 氣球

上一則

中管制關鍵礦產出口 這招掐住美軍1000多個武器系統

下一則

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

延伸閱讀

金山警局引進無人機執法 確保節日安全

金山警局引進無人機執法 確保節日安全
神秘無人機尚未破案 眾院外交主席：可能是中國間諜機

神秘無人機尚未破案 眾院外交主席：可能是中國間諜機
歐盟對俄制裁首納中企 北京反擊稱無事實依據

歐盟對俄制裁首納中企 北京反擊稱無事實依據
關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

關稅、疫苗、無人機 川普勝選後首次記者會9大重點

熱門新聞

日本知名成衣品牌Uniqlo母公司迅銷執行長柳井正日前受訪時說，不使用新疆棉花，受到中國輿論撻伐。(路透)

Uniqlo創辦人說不用新疆棉遭罵翻 中國外交部也發聲

2024-11-29 08:57
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
上海60歲的「摩登奶奶」，因自律的生活飲食加上運動，讓她60歲卻擁有20多歲的好體態。（取材自微博）

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

2024-12-13 06:00
中國海關總署署長俞建華。(記者黃雅慧／攝影)

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

2024-12-11 10:35
華為新旗艦機Mate 70搭載的處理器，仍用7奈米生產。（美聯社）

專家拆解華為最新手機 評估晶片製程落後台積電6年

2024-12-13 18:58
33歲的李卓君(右)和33歲的陳嘉保(左)。（圖／翻攝自NSW Police）

中國人妻雪梨遇害 遭棄屍郊區 來自台灣的丈夫目前下落不明

2024-12-14 21:50

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世