被中諜盯上？安德魯王子稱「停止聯繫」 中使館斥抹黑

安德魯王子。（路透資料照片）

與英國安德魯王子關係緊密的中國商人被指控為中國間諜 ，中國駐英國大使館強烈譴責，表示「英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的『間諜』故事，這是典型的賊喊捉賊」、「目的是誣衊抹黑中國，破壞中英正常人員往來。」英國內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，政府將在確保與中國的經濟互動及合作的同時，隨時準備對英國國家安全的任何挑戰或威脅採取行動。

綜合BBC、法廣報導，這名被指控的間諜被稱為H6，英國當局認為他與中國統戰部有聯繫。法庭描述H6與安德魯王子建立了「異乎尋常的信任」。英國內政部表示，他們認為H6代表中國共產黨從事秘密和欺騙性活動，他與安德魯王子的關係可能被用來進行政治干預。

英國前安全國務大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）稱安德魯王子與這名中國商人的關係「極其尷尬」，但他認為，中國政府的野心是「在各個不同方面確保對外國的影響力」，包括英國。

安德魯王子日前表示，在收到政府建議後，已停止了與這名商人的「所有聯繫」。王子辦公室聲明稱，安德魯王子是通過「官方渠道」與此人會面的，「從未討論過任何敏感問題」。

針對英國指控，中國駐英大使館回應，稱一些人「總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的『間諜』故事，這是典型的賊喊捉賊……我們對此予以強烈譴責」。發言人強調，英方一些人動輒拿中國的統戰工作說事、詆毀中國政治制度，其用心十分險惡，但決不可能得逞。

「中外對話」（China Dialogue）編輯希爾頓（Isabel Hilton）表示，中國國家特工通常會瞄準「上議院議員或知名商界人士，或在社區中有影響力的人」。

安全部門高層憂慮，北京正試圖發起「精英捕獲」的行動，這項策略利用安德魯面臨的壓力，通過影響他以安排知名人士進入中國企業、智庫或大學。

軍情五處處長麥卡勒姆（Ken McCallum）對中國的政治干預對英國構成的威脅表示擔憂，並稱統戰部等機構正在「展開充滿耐心、資金充足、具有欺騙性的活動，以收買和施加影響力」。