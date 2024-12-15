封鎖中國貨源 美AI晶片出口東南亞、中東擬設限

美國傳將頒布AI晶片出口到特定地區的規定。（路透）

知情人士表示，美國正準備頒布限制先進人工智慧（AI ）晶片 出口到全球某些特定地區的規定，以限制中國取得這些晶片的能力。雖然這些規定的劍指中國，但也可能導致美國與被限制的國家產生衝突。

道瓊社引述消息人士報導，這些最新一輪的限制措施可能會在本月頒布，也就是在總統當選人川普就任前。其中一項限制將是對用於大型運算設施的AI晶片出口到特定國家實施數量上限。

據了解，被視為美國盟友的一群國家將不受到限制，但另一層級的國家就將面臨到數量限制，這些國家將主要會是東南亞和中東等地區國家。中國公司則在未獲得美國商務部許可下，被禁止購買先進AI晶片。

自2022年10月來，美國拜登政府已實施一系列措施，來阻擋中國取得最先進晶片和晶片製造設備等科技，並表示目標是防止中國利用AI提升軍事和監控能力。

部分消息人士說，這一輪限制的目的，是為了阻止中國獲取位於其他國家的運算能力。這項名為「AI擴散出口管制框架」的規定，9日已登錄到美國監管資訊服務中心的網站，但網站還無法看到規定的細節內容。

據了解，華府最近已發函通知台積電和三星等主要晶片製造商這些限制，並告訴這些公司，要將使用先進製造技術生產或符合其他標準的晶片轉移到中國，需先申請執照。這些標準包括尺寸和電晶體數量限制，以及任何表明這些晶片是用於訓練AI模型的標示。

美商務部經常會在制定新規定前發函給企業，但這些規定後有可能改變或不實行。台積電對相關細節拒絕置評，並表示遵守了所有規定。三星也同樣不予置評。

輝達 先前曾為中國市場開發符合先前美國規定的AI晶片，中國也仍然占其營收約八分之一。任何對中國以外國家實施出口限制都有可能影響輝達，取決於最後規定如何撰寫。輝達表示：「雖然我們不對未頒布的規定置評，但我們已準備好提供政府任何需要的資訊。」