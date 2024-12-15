阻中獲晶片 拜登政府擬草案 找微軟、谷歌當「看門人」

美國打擊中國晶片 動作頻頻，消息人士透露，拜登政府正在起草草案，將指定谷歌、微軟 等雲端服務商扮演美國人工智慧（AI ）晶片全球分銷的「看門人」，防止中國實體獲得這些晶（芯）片，以確保美國保持全球AI領導地位。

觀察者網引述路透報導，有兩名知情人士透露，根據該計畫，獲得「看門人」資格的公司將被允許在海外的雲服務中提供AI功能，無需許可證，前提是嚴格遵守要求，包括必須向美國政府報告關鍵信息，並防止中國實體獲得這些AI晶片。同時，消息人士補充稱，法規尚未確定，美政府仍有可能改變計畫。這一新規最早將於本月公布。

美國商務部拒絕就法規內容和時間發表評論。谷歌母公司Alphabet和微軟尚未作出回應。

公開資料顯示，微軟的雲服務平台Microsoft Azure和谷歌的雲服務平台Google Cloud，均是全球領先雲計算服務商，按市場份額分別在2024年排名第二和第三，次於亞馬遜公司的AWS。

報導稱，根據草案內容，沒有「看門人」地位的公司仍可以申請許可證，從輝達和AMD等製造商進口有限數量的高端AI晶片。輝達表示願意與美國政府就這些規定進行合作，而AMD尚未作出回應。

此外，擬議的規則將豁免包括荷蘭、日本在內的19個國家和地區，允許他們不受限制地獲取AI晶片或其所支持的功能。中國、俄羅斯、伊朗等受美國出口限制的國家，將繼續被禁止獲得美國的AI晶片。

美國分析人士認為，拜登政府此舉可能會令一些國家感到不滿。前白宮官員、現就職於美國智庫「新美國安全中心」的傑佛瑞·格茨表示，這一全球範圍內的限制計畫「可能會引起美國在世界各地的合作夥伴和盟友的重大擔憂，他們擔心美國會充當單方面仲裁者，決定誰才能獲得對AI發展至關重要的先進晶片。」