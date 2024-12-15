兩國關係改善 中國1對大熊貓抵澳洲 將旅居10年

12月12日在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地拍攝的大熊貓「星秋」。（新華社）

中澳關係持續改善，中國與澳洲 開啟新一輪大熊貓保護合作研究，大熊貓「星秋」、「怡蘭」當地時間15日6時2分（北京時間3時32分）搭乘專機抵達澳洲阿德萊德。牠們將前往阿德萊德動物園 定居生活十年。

央視新聞報導，大熊貓「星秋」，雄性，2020年9月出生，性格活潑好動，因出生在秋天，當晚天空星星閃爍而得名，名字寓意秋高氣爽，心曠神怡。大熊貓「怡蘭」，雌性，2021年8月出生，性格文靜優雅，名字寓意和悅、溫和，雅致、高貴。按協議約定，牠們將在澳洲生活10年。

阿德萊德動物園是澳洲第二古老的動物園，擁有超過200多種外來和本土哺乳動物、鳥類、爬行動物和魚類。

12月12日在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地拍攝的大熊貓「怡蘭」。（新華社）

2009年11月，大熊貓「網網」、「福妮」開啟旅澳生活，在澳洲期間，吸引了500多萬遊客和50多萬在校學生來看望牠們。通過參觀學習，公眾瞭解了更多有關大熊貓的保護知識和成效。

報導稱，今年11月，大熊貓「網網」、「福妮」返回中國。新一輪中澳大熊貓國際合作將在此前基礎上繼續深化雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域的合作，有效提升大熊貓保護合作研究水平，進一步促進中澳雙方的民間友好交流。