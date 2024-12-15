中財辦：今年GDP估增5% 中經會政策方案 明年兩會亮相

今年中國國內生產總值（GDP）預計增長5%左右。圖為內蒙古呼和浩特市一商場打出「雙十二」促銷廣告。(中新社)

年度中央經濟工作會議12日閉幕，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任、中央農村工作領導小組辦公室主任韓文秀14日表示，預計今年國內生產總值（GDP）增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2兆美元(約23.2兆人民幣)以上。韓文秀表示明年將實施更積極有為的宏觀政策，「有很高含金量」，具體方案明年3月全國兩會 亮相。

綜合中新社及央視財經報導，韓文秀強調，在外部環境不確定性上升的情況下，推動經濟回升向好需要更多依靠內需，特別是擴大消費需求。要把擴大內需作為長期戰略推進，加快補上內需，特別是消費的短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

在當天中國國際經濟交流中心舉辦的2024-2025中國經濟年會上，韓文秀解讀中央經濟工作會議精神指出，2025年，實施更加積極有為的宏觀政策，也就是要實施更加積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣 政策，這與以往多年相比，在提法上發生了重大變化。這有利於加大逆周期調節力度，更好應對經濟運行中的不穩定、不確定因素，為實現全年目標任務提供強有力的政策支撐。

他說，這些政策新提法的背後有很高的含金量，具體方案將在2025年全國兩會登台亮相。

對於更加積極的財政政策，韓文秀介紹，要統籌安排收入、債券等各類財政資金，用好稅收、赤字、轉移支付等多種財政政策工具，確保財政政策持續用力、更加給力。當前中國政府債務風險總體可控，特別是中央財政還有較大的舉債空間，2025年要提高財政赤字率，增加赤字規模，增加發行超長期特別國債和地方政府專項債券，加大財政支出強度，確保對經濟增長形成有力拉動。財政政策著力點要更加精準，重點要惠民生、促消費、增後勁。

對於適度寬鬆的貨幣政策，韓文秀表示，進一步發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，要適時降準降息，用好公開市場操作等工具，保持流動性充裕，持續加大對實體經濟的支持力度。要進一步疏通貨幣政策傳導工具、傳導機制，推動社會綜合融資成本下降，有效解決企業融資難、融資貴等問題，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中央經濟工作會議將全方位擴大國內需求放在2025年經濟工作的首位。韓文秀稱，在外部環境不確定性上升的情況下，推動經濟回升向好需要更多依靠內需，特別是擴大消費需求。中國消費力較低，尤其是服務消費佔比較低。2025年要實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負；要穩住大宗商品消費，加力擴圍實施「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，更大力度支持「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力）項目建設；要培育新的消費增長點，拓展服務消費，創新多元化消費場景；要積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟；要激發民間投資 活力，以政府投資有效帶動社會投資，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。