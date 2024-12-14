美施壓 越南海底電纜競爭排除中企

美國正在敦促越南在新的海底電纜計畫中，避免讓華海通信與其他中企參與。（路透）

越南 政府計畫在2030年前新建10條海底電纜，這引來諸多國際企業前來競爭，而華海通信等中企成為其中有力競爭者。但據知情人士透露，因為美國反覆遊說，中國承包商將不會參與其中。

觀察者網引述路透報導，有五名直接參與或聽取了相關情況介紹的人士表示，新加坡 資產管理及運營商吉寶（Keppel）正和越南索維克集團（Sovico）討論新的海底光纜計畫。這條電纜是越南計畫新建的10條海底電纜之一，將直接連接越南與新加坡，預計耗資1.5億美元。

其中兩名人士稱，索維克集團傾向於選擇吉寶，但雙方談判仍在不斷變化中，目前尚未達成任何協議。

根據初步計畫，越南官方目前尚未決定由誰來承包上述兩條的電纜。但有兩名了解談判情況的人士表示，中國承包商不會參與新加坡與越南直連海底電纜項目。知情者指出，美國官員此前曾向索維克集團施壓，告訴他們選擇中國電纜承包商所涉及的所謂風險。

今年9月，路透曾援引消息稱，越南政府和國有企業迄今為止對於同中國在電纜上的合作持開放態度。但自1月以來，美國官員和企業已經與越南方面舉行了至少6次會議，以所謂「國安風險」為由，試圖施壓越南在海底電纜建設中遠離中國企業。

報導指出，此次參與海底電纜項目競爭的企業很多，但激烈的競爭往往發生在美國SubCom、歐洲阿爾卡特、中國華海通信之間，其他主要競爭者還包括義大利 電纜巨頭普睿司曼（Prysmian）、法國耐克森（Nexans）、日本電氣（NEC）和中國中天科技（ZTT）等。