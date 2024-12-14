川普貿易顧問警告北京「勿操控匯率」否則祭高關稅

川普的高級貿易顧問納瓦羅說，中國如果放手讓人民幣貶值，川普可能進一步提高關稅。(路透)

美國總統當選人川普 的高級貿易顧問納瓦羅被問到中國可能允許人民幣明年貶值時回應表示，中國如放手讓人民幣貶值，川普可能進一步提高關稅 。

川普之前表示，他計畫對美國進口商品徵收10%的普遍進口關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅。

路透近日報導稱，中國最高領導人和政策制定者正在考慮允許人民幣在明年貶值，以應對川普重返白宮 後美國提高貿易關稅。

一直被外界認為是對中鷹派的納瓦羅12日對路透表示，白宮不會干預美國財政部每半年一次調查外國貿易夥伴是否操縱本國貨幣的審查。不過他說：「我不認為川普財政部會非常歡迎中國的貨幣操縱行為。中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知。」他強調，如果中國放手人民幣貶值，川普可能會選擇進一步提高關稅，而不是等待兩年一度的美國財政部報告。

川普上一任期曾於2019年把中國列為匯率操縱國，這是美國政府自1994年以來首次做出這項決定。當時，納瓦羅也是白宮貿易顧問。2019年的這項舉動就是在中國政府允許人民幣對美元貶值之後發生的。

當時美中正處於激烈的貿易戰期間，人民幣對美元跌破七大關，牽動全球股市下跌。中國人民銀行當時雖表示貶值就像水庫水位漲落是正常現象，但各界認為，人行此舉是為了抵銷川普關稅壓力。

目前，市場已經一面倒看貶人民幣，中國外匯交易中心13日的人民幣兌美元中間價為7.1876，離岸人民幣兌美元為7.2797。匯銀人士透露，對照川普1.0歷史，7.35應該是關鍵數字。只要沒有貶破7.35，就代表中國官方有守住此價位的決心。