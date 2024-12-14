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求助終結俄烏戰 馬克宏傳明年訪北京 外交政策顧問先到

中國新聞組／北京14日電
中國國家主席習近平（右）11月在里約熱內盧會見馬克宏。（新華社）
中國國家主席習近平（右）11月在里約熱內盧會見馬克宏。（新華社）

香港南華早報13日報導，法國總統馬克宏的外交政策顧問伯納本周帶助理赴北京，旨在替馬克宏明年出訪中國鋪路。另外，歐洲另一大國英國的能源大臣米勒班也可望明年3月訪中。

中國外交部發言人毛寧12日說，伯納13至14日訪中，將與中共中央政治局委員兼中國外長王毅舉行中法戰略對話，就執行兩國元首共識和深化中法各領域合作進行戰略溝通，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

南早引述幾位知情人士報導，馬克宏計畫明年訪中。目前外界對中國在結束俄烏戰爭上可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求中國的協助，以使這場戰爭畫下句點。

馬克宏的外交行程不斷。華爾街日報報導，他本月7日和美國總統當選人川普及烏克蘭總統澤倫斯基出席慶祝巴黎聖母院重新開放的儀式。這是川普贏得2024年美國總統選舉後，三國領導人首次進行面對面會談。華爾街日報12日援引一名消息人士的話稱，三方討論了所謂「利用中國對俄羅斯影響力」推動停火的想法，「川普敦促歐洲採取更多行動，讓中國施壓俄羅斯結束烏克蘭衝突，若中國不同意就將加徵關稅」。波蘭防務網站「Defense24」評論認為，馬克宏希望趕在川普上任之前在歐洲安全問題上發揮領導作用。

馬克宏與中國國家主席習近平近年一直保持互訪關係，去年4月馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩連袂訪中，當時馬克宏表明歐中絕不能脫鉤，甚至歐洲不該因台灣而與中國起衝突的言論引發熱議；今年5月馬克宏也在法國高規格接待習近平到訪。

另外，美媒Politico 12日引述兩位知悉英國政府計畫的業界人士報導，英國能源大臣米勒班可望明年首季訪中，3月的可能性最高。米勒班訪中可望促成英中重啟能源對話，該對話雖於2010年英國保守黨執政時啟動，但已有多年未舉行正式會談。

在外交大臣拉米10月訪中後，7月英國國會大選後上台的工黨首相施凱爾，已經確認財政大臣里夫斯預定明年初訪中。

馬克宏 川普 華爾街

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