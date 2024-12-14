求助終結俄烏戰 馬克宏傳明年訪北京 外交政策顧問先到

中國國家主席習近平（右）11月在里約熱內盧會見馬克宏。（新華社）

香港南華早報13日報導，法國總統馬克宏 的外交政策顧問伯納本周帶助理赴北京，旨在替馬克宏明年出訪中國鋪路。另外，歐洲另一大國英國的能源大臣米勒班也可望明年3月訪中。

中國外交部發言人毛寧12日說，伯納13至14日訪中，將與中共中央政治局委員兼中國外長王毅舉行中法戰略對話，就執行兩國元首共識和深化中法各領域合作進行戰略溝通，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

南早引述幾位知情人士報導，馬克宏計畫明年訪中。目前外界對中國在結束俄烏戰爭上可能發揮的作用保持關注，歐洲一直尋求中國的協助，以使這場戰爭畫下句點。

馬克宏的外交行程不斷。華爾街 日報報導，他本月7日和美國總統當選人川普 及烏克蘭總統澤倫斯基出席慶祝巴黎聖母院重新開放的儀式。這是川普贏得2024年美國總統選舉後，三國領導人首次進行面對面會談。華爾街日報12日援引一名消息人士的話稱，三方討論了所謂「利用中國對俄羅斯影響力」推動停火的想法，「川普敦促歐洲採取更多行動，讓中國施壓俄羅斯結束烏克蘭衝突，若中國不同意就將加徵關稅」。波蘭防務網站「Defense24」評論認為，馬克宏希望趕在川普上任之前在歐洲安全問題上發揮領導作用。

馬克宏與中國國家主席習近平近年一直保持互訪關係，去年4月馬克宏與歐盟執委會主席范德賴恩連袂訪中，當時馬克宏表明歐中絕不能脫鉤，甚至歐洲不該因台灣而與中國起衝突的言論引發熱議；今年5月馬克宏也在法國高規格接待習近平到訪。

另外，美媒Politico 12日引述兩位知悉英國政府計畫的業界人士報導，英國能源大臣米勒班可望明年首季訪中，3月的可能性最高。米勒班訪中可望促成英中重啟能源對話，該對話雖於2010年英國保守黨執政時啟動，但已有多年未舉行正式會談。

在外交大臣拉米10月訪中後，7月英國國會大選後上台的工黨首相施凱爾，已經確認財政大臣里夫斯預定明年初訪中。