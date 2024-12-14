美中關係新戰場…中調查Nvidia 專家：反制效用有限

BBC指出，中國瞄準輝達顯然是為了在川普即將上任前，向美方秀肌肉。尤其是AI科技已是美中半導體競逐的深水區，作為AI晶片領域的領先企業，輝達正成為美中關係的新戰場。（路透）

中國本周宣布對科技巨頭輝達 （Nvidia）展開反壟斷調查並可能開出10億美元罰單。外媒引述分析人士認為，中國此輪調查是對美國對華晶片 技術出口禁令的反擊和報復，但預估只是「虛張聲勢」，作用有限，反而反映出中國對AI 技術恐將落後美國的不安。也有外媒評論指這是中國在川普上任前向美方秀肌肉，宣示輝達正成為美中關係的新戰場。

美國之音報導指出，外界普遍認為，中國突然對輝達公司展開調查，直接原因是對美國最近加強了對中國的晶片技術出口限令。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（Gregory Allen）人工智能與先進技術中心主任格雷戈里·艾倫（Gregory Allen）表示，「中國正在攻擊輝達，把它當作一個討價還價的工具，因為他們不喜歡美國政府的政策」 。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）戰略科技項目主任詹姆斯·劉易斯（James Lewis）表示，這是中國對美國在晶片領域制裁的報復：「他們認為這是一個很好的方式來表達對我們出口管制的不滿」。中國對輝達的懲罰力度若過大，可能造成美中兩國科技關係的「斷裂」。

報導引述新美國安全中心（CNAS）助理研究員盧比·斯坎倫（Ruby Scanlon）說，反壟斷已成為中國政府反制美國對華科技制裁的最重要工具之一。因為在出口管制和投資限制方面，中國對抗美國的方式有限。

韋德布什證券（Wedbush Securities）執行總監、技術研究部門全球主管丹·艾維斯（Dan Ives）認為，中國對輝達的反壟斷調查不會造成太大影響，這應該是中國對輝達的一個警告。「我們相信，這只是一種虛張聲勢」，輝達可能會因這一調查做出某種「商業模式的調整」。

報導引述分析人士指出，中國雖然對輝達祭出重拳，但仍然渴望獲取該公司最先進的產品。輝達即將全面銷售的下一代AI晶片產品Blackwell預計明年實現量產，勢必改變AI前沿模型的發展格局；中國此時調查輝達，在某種意義上是在承認明年對中國的AI發展進程來說將是艱難的。

另據英國廣播公司（BBC）報導指出，中國瞄準輝達顯然是為了在川普即將上任前，向美方秀肌肉。尤其是AI科技已是美中半導體競逐的深水區，作為AI晶片領域的領先企業，輝達正成為美中關係的新戰場。

有評論稱中國對企業展開此類調查十分罕見，但美國南加州大學法學教授張湖月表示，隨著川普將重返白宮，並可能在科技戰中採取更強硬之立場，估計北京很可能會繼續採取類似的報復策略，包括利用反壟斷法和反外國制裁法等手段，來對抗白宮的強硬政策。