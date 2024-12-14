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中蒜危美？ 中外交部發言人諷：大蒜做夢都想不到

記者陳政錄／綜合報導
美國將以危害國家安全禁止中國大蒜輸美。中國外交部酸，「大蒜做夢都想不到有威脅」。圖為山西太原一農副產品批發市場裡待銷的大蒜。（中新社資料照片）
美國將以危害國家安全禁止中國大蒜輸美。中國外交部酸，「大蒜做夢都想不到有威脅」。圖為山西太原一農副產品批發市場裡待銷的大蒜。（中新社資料照片）

美國日前通過2025財政年度國防授權法案，其中，禁止美國軍營銷售中國的大蒜，引發關注，美國參議員史考特還主張中國大蒜構成「極大威脅」。對此，中國外交部發言人毛寧13日反酸，相信大蒜做夢都想不到，竟能對美國構成「極大威脅」，美國將多個中國產品扣上「國家安全風險」的帽子，只是強推「脫鉤斷鏈」的幌子。

毛寧13日主持中國外交部例行記者會，她說，美國有關政客的謊言謬論引發了中國網友的群嘲。

毛寧表示，從無人機到起重機，從冰箱到大蒜，被美國扣上「國家安全風險」帽子的中國產品愈來愈多，但是美方所謂的證據和理由哪一條能經得起檢驗？

毛寧說，泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，只會加劇全球產供應鏈風險，最終損人害己，奉勸美方一些政客，多些理性常識，免得貽笑大方。

美國眾議院當地時間11日通過2025財政年度國防授權法案（NDAA），美中方面，針對「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案禁止美國軍營銷售中國的新鮮或冷藏大蒜。美國參議員史考特認為，中國大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業、進而威脅糧食安全。

供應鏈 參議員 無人機

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