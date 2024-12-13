川普邀習近平赴就職典禮 中駐美公使：值得歡迎的訊號

川普近日邀請習近平參加他在明年1月20日的就職典禮。中國駐美使館公使邱文星稱，若消息屬實，這是一個「值得歡迎的訊號」。(路透)

總統當選人川普 近日邀請中國國家主席習近平 參加他在明年1月20日的就職典禮。中國駐美使館公使邱文星稱，若消息屬實，這表明川普團隊非常重視兩國領導人間，以及中國政府和過渡團隊之間的工作關係，川普的邀請是一個「值得歡迎的訊號」，中方期待與川普交接團隊合作。

據美國之音報導，有中資背景的「中美研究中心」（ICAS）於12日在美國華府舉辦研討會，討論川普政府上任後美中關係將如何發展。而受邀與會發表主題演講的邱文星在會上重申中國政府觀點，他表示，中國希望美中關係能穩定健康和可持續發展，強調兩國應以合作代替對抗。但他也表示，台灣問題是中國「不容挑戰」的紅線。

邱文星續指，一個中國原則和中美三個聯合公報是美中關係的政治基礎。它們必須被遵守。台灣問題、民主與人權、中國道路與制度和中國發展面貌是中國的四條紅線，不容挑戰。這是中美關係最重要的防護欄和安全網。

另外，邱文星就川普邀請習近平參加其就職典禮表示，川普的邀請是個「歡迎訊號」，中方期待與川普過渡團隊合作。儘管他未透露習近平是否會出席，但說道，「如果報導屬實，這表明當選總統過渡團隊非常重視兩國領導人之間，以及中國政府和過渡團隊之間的工作關係，我認為這是一個『值得歡迎』的訊號。」

至於談到眾所關注的關稅 問題，邱文星指，談判基於平等互利原則，中國政府願意與美國對話。「我們相信，好的開端會帶來好的結果。當然，如果開端不好，可能會為中美政府的發展帶來更多困難和問題。因此，我們希望雙方能抽出時間進行溝通，然後找到解決貿易爭端的建設性方案。」

邱文星在會外還說道，關稅戰是一個雙輸的選擇，中國政府並不想看到美中再次開打貿易戰，希望美國政府能夠認識到貿易戰它的雙輸的一個本質，能夠不打，但若美國執意選擇走這條路，那中方也不得不奉陪。

Albright Stonebridge集團合夥人特里奧羅（Paul Triolo）認為，關稅涉及問題相當複雜，除徵收單邊關稅，取消中國永久正常貿易關係也會全面提高關稅，他「不會完全相信（川普）競選時說的任何話」，相信川普會利用關稅作為工具讓中國上談判桌。他認為，美中關係棘手原因在雙方互不信任。不過，川普政府至少在最初階段會嘗試，新政府不會一開始就想對中國採取強硬態度。

特里奧羅再指，川普最近在台灣問題的回答上「非常小心」，並邀請習近平參加他的就職典禮，這些都在為之後的對話創造良好開端。「接下來的六周將是觀察特朗普政府如何與中國展開對話的關鍵，以及習近平和川普何時會晤」。