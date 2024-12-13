中拚明年經濟 穩房穩股還要提振消費 專家：只是喊口號

提振消費將是中國明年經濟工作重點任務之一。圖為浙江省湖州市一家塑料製品公司正趕製出口食品保鮮袋訂單。（新華社）

中共中央經濟工作會議已於11日、12日召開，針對明年經濟工作，官方強調要穩住樓市股市、大力提振消費，「用力推動房地產市場止跌回穩」，同時實施「適度寬鬆」的貨幣政策、「更加積極有為」的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。然而，有專家認為中國政策只是口號，官方救市力度不是不足，就是未能真正流向民企或個人，刺激景氣效果有限。

中央經濟工作會議11日登場，今年仍只舉行2日，據央視新聞聯播，中共總書記習近平與6位常委出席。會議指出，「在關鍵時刻重要節點，黨中央及時研判形勢，作出決策部署，確保我國經濟航船乘風破浪，行穩致遠」，並提到必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成「放得活又管得住」的經濟秩序。

會議強調，明年經濟工作，要實施「更加積極有為的宏觀政策」，擴大內部需求，「穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊」，穩定預期，激發活力，推動經濟持續回升向好。

新華社報導，會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運作仍面臨不少困難和挑戰。明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要實施「更加積極」的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債；要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕，探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能。

會議確定明年要抓好的重點任務包含「大力提振消費」、「以科技創新引領新質生產力發展」、「有效防範化解重點領域風險」等，其中特別要求「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，推動構建房地產發展新模式，穩妥處置地方中小金融機構風險；「綜合整治內卷式競爭」，規範地方政府和企業行為等。

會議召開後，第一財經解讀，中國政府舉債力度將明顯加大。多位財稅專家預計，明年赤字率可能在3.5%到4%之間，超長期特別國債有望在人民幣1.5兆至2兆元（約2077~2769億美元），專項債額度有望在4.5兆元左右；中國金融機構萬得先前對會議的前瞻已指出，包含任澤平團隊、中信證券等多家機構，都預期明年經濟增長目標會設在5%左右。

中國拚經濟決心不變，但有市場觀察人士並不看好，認為期待北京當局推出「火箭筒」式刺激措施恐不切實際。美國之音報導，美國J Capital Research公司研究總監楊思安（Anne Stevenson-Yang）表示，中國目前的對策都只「以最小的額度」來防止銀行或地方政府崩盤，當局目前放水力道對地方隱藏債務來說不過杯水車薪。他認為，中國要徹底實施結構性的改革，才能真正改善經濟。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊分析，中國地方政府拿到錢後，是先拿來解決地方財政、發放人員的薪水，還是刺激地方經濟，還有待觀察。劉孟俊還說，中國市場產能過剩、過度內卷的問題也得先解決，否則企業利潤拉不上去，只能靠政府輸血，也非長久之計。