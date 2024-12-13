南京大屠殺周年 在華日人低調、停課 網：為什麼不離開

南京大屠殺87周年，日本當局提醒在華日人提高警覺。圖為深圳日本人學校今年9月一名男童遇刺身亡，民眾到校門口獻花致哀。（路透資料照片）

中國社會反日情緒依舊高漲，今（13日）是南京大屠殺87周年的敏感日子，日本 要求中方加強保障在華日本公民安全，日本駐華大使館發布告示，提醒在華日本人外出時避免大聲說日語；包括香港在內，中國10個城市的日本人學校今天閉校，部分改為網上授課。

綜合自由亞洲電台、明報報導，今年6月，江蘇蘇州一對日籍母子在等候校巴期間遭人持刀襲擊，校巴職員胡友平為保護日本學童死亡；918事變紀念日，深圳日本人學校一名日籍男童被刺身亡，接連的攻擊事件讓在華日人相當緊張。

日本駐華大使館近日發布告示，稱近期中國各地無差別襲擊事件頻傳，且七七事變、抗戰勝利日、918事變和南京大屠殺等歷史日子，中國民間反日情緒容易高漲，因此日本人需要特別小心。該告示呼籲在華日人外出時要留意周圍環境，與當地人交流要注意言行舉止，不要在戶外用周圍人能聽到的音量說日語，避免穿著或攜帶易被認為是日本衣服、物品，避開日本人較多的場所。

該指引稱，中國社交平台一直流傳反日內容，現實中也發生過針對日本人的挑釁行為，有部分中國人持反日態度；中日關係惡化的時候，可能會出現針對日本大使館或日本企業的反日遊行，提醒在華僑民遠離一切示威遊行。

有日企日籍員工表示，日本大使館通過郵件，向他們發送上述安全提示。不過他們仍正常出勤，亦認為在中國生活沒親身碰到過針對日本人的暴力事件。不過中央社報導，家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐指出，深圳男童遇刺的案件至今3個月，許多家長仍相當擔憂，除了在特定日子停課或改為網上授課外，她還希望能夠從根本解決問題，好讓在中國的日本人不再憂心。

共同社引述日本政府消息稱，日方已通過外交渠道，要求中方在南京大屠殺87周年期間，加強保障在華日本公民的安全。有日本網民評論，質疑住在中國的日本人為什麼不離開，每天生活在緊張之中？亦有人認為中國的勞動成本優勢已經消失，日本公司應該將員工送回日本。

中國反日情緒已影響企業投資意願，據日本放送協會報導，日本國際協力銀行（JBIC）對495間日本企業進行調查，只有17.4%的企業計劃未來3年內前往中國投資，相較去年大降11個百分點，創該調查自1992年設立以來新低。