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解放軍要不要對台演習？ 中國國防部：打「獨」促統不會手軟

記者黃國樑／即時報導
中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙就近期涉軍問題發布消息。 (中國國防部網站)
中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙就近期涉軍問題發布消息。 (中國國防部網站)

據中國國防部網站，對於台灣國防部稱解放軍在台灣周邊部署軍艦的規模遠超以往，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。對於解放軍到底搞不搞演習的問題，中國國防部新聞局長、國防部新聞發言人吳謙今(13)早回應稱，兵無常勢、水無常形。是否舉行演習、何時舉行演習，由中方依照自身需求和鬥爭情勢自主決定。無論是否舉行演習，解放軍在打「獨」促統方面都不會缺席，不會手軟。

記者問，台灣地區領導人賴清德近日「過境」美國夏威夷和關島。解放軍至今未發布任何舉行軍演的消息。台防務部門稱，中國已對沿海空域實施限制措施，近日在台島周邊部署軍艦的規模比以往都要大，台軍已成立「應變中心」，將嚴密監控解放軍動態並保持高度警惕。請問解放軍到底搞不搞演習？中國對上述表態有何評論？

吳謙回應表示，維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益，維護兩岸同胞共同利益，是人民解放軍的神聖職責。

他說，兵無常勢、水無常形。是否舉行演習、何時舉行演習，由中方依照自身需求和鬥爭情勢自主決定。無論是否舉行演習，解放軍在打「獨」促統方面都不會缺席，不會手軟。任何「倚外謀獨」「以武謀獨」行徑都必受嚴懲、注定失敗。

解放軍 國防部 賴清德

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