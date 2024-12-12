加拿大人權為由制裁8中國官員 北京批：賊喊捉賊

加拿大政府10日以涉嫌在新疆、西藏及針對信奉法輪功的人士實施侵犯人權行為，制裁包括新疆前黨委書記陳全國、西藏前黨委書記吳英杰等8名現任或前任中國高官。圖為陳全國。（取材自中新網）

據路透報導，加拿大 政府10日宣布對8位中國前任和現任官員實施新的制裁，包括中共西藏自治區原黨委書記陳全國，制裁措施為凍結他們在加拿大的資產，禁止加拿大人為其提供金融服務等。對此，中國外交部發言人毛寧強烈譴責，要求立即撤銷對中方有關人員的非法制裁。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）10日發布新聞稿稱，這項制裁措施是為回應由北京官方主導對中國少數民族和宗教人士的鎮壓，包括在新疆、西藏和對法輪功修練者的鎮壓。加拿大將繼續關注中國侵犯人權行為，並呼籲中國政府履行其國際人權義務。

對於加國這項行動，中國駐加拿大大使館隨即發布新聞稿，指加方根本沒有資格在人權問題上充當「教師爺」，對他國人權狀況指手畫腳。中使館表示，加方自身人權問題成堆，至今原住民 仍面臨系統性種族歧視 和不公正待遇，流離失所者權利缺乏保障，毒品氾濫、黑人公務員遭受種族歧視等問題長期得不到解決。

毛寧在昨日例行記者會上也稱，加方自身人權劣跡斑斑，非但不思悔改，反而肆意抹黑汙衊其他國家，散布所謂中國人權問題的謊言，是典型的「賊喊捉賊」。

毛寧表示，中方強烈敦促加方反躬自省，停止干涉中國內政，停止打著人權幌子損害中方利益和形象，立即撤銷對中方有關人員的非法制裁。她並揚言，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家主權、安全、發展利益。