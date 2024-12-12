中共中經會討論放大招救市？ 多家外資投行紛預言

中共中央經濟工作會議外傳11日起召開，多家外資投行紛作出預測，瑞銀認為會議將定調更積極政策，摩根士丹利（大摩）預期將發出十年來最激進刺激訊號，明年財政赤字率將提高到超過4%。

不過摩根大通 （小摩）卻認為，北京官方不會出「大招」救市。

中共中央政治局會議日前討論了2025年經濟工作，並提出「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，陸官媒稱該用詞為十年來首見。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤報告稱，在美國對中國加徵關稅 細則更為明朗後，中國將在2025年下半年和2026年進一步加碼政策支持。她預計，大陸官方財政赤字率或在明年擴大2個百分點，後年繼續擴大1個百分點。

高盛預計中央經濟工作會議將發出進一步寬鬆信號，並相信更多具體需求側刺激措施將在2025年初公布。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌預期，美國對中國大幅加徵關稅將拖累中國出口表現，明年經濟增長率恐難以達到中央所定下目標，並預計官方會以更積極的財政政策應對，但認為不會有「火箭炮式」財政刺激，降息 步伐也不會太快。

目前預計官方將經濟增長定在5%左右為最大共識。彭博經濟研究認為，這代表未來政策支持力度會增強；野村證券首席中國經濟學家陸挺說，「北京可能想用『5.0%左右』的增長目標來表明，它不會屈服於川普威脅對中國徵收的60%關稅和其他限制性措施。」

在貨幣政策上，野村預期人行明年共計降息兩次，每次15個基點，並相信人行不會降至零利率，因為對商業銀行與存款利息都會有影響；陸挺認為財政赤字從2024年的3%上升至4%。