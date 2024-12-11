倫敦地方議會再否決中超級大使館案 習關注 英擬開綠燈

規畫中的中國駐英大使館新址，圖為電腦合成樣貌。(取材自倫敦自治城鎮塔村區議會會議文件)

中國駐英新使館問題擾攘多年，新使館選址所屬的倫敦哈姆雷特塔自治市議會（Tower Hamlets London Borough Council）以可能構成附近居民的安全風險為由，9日再度否決有關規畫申請。

路透報導，中國政府6年前買下了靠近倫敦塔(Tower of London)的皇家 鑄幣廠(Royal Mint Court)舊址，但至今無法取得在該地興建大使館 的建築許可。

中國希望建設一座約70萬平方英尺的大使館，這將是中國在歐洲規模最大的使館，並且是中國駐華盛頓大使館規模的將近2倍。

自由亞電台報導，市議會策略發展委員會（Strategic Development Committee）文件顯示，市議會就規畫方案接獲共523份書面意見，當中有246份支持、273份反對。中國官員多次在官方層級的會議上，對英國政府未能協助取得建築許可表示失望，這使得改善英中關係的努力變得更加複雜。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）11月和中國國家主席習近平 會面時，「自揭」他在8月底和習近平通電話時，習近平提出了中國駐英國大使館的問題。他表明英國政府已採取行動，直接介入規畫審批。輿論批評他是應北京要求介入事件，也意味英國政府有意為中國新使館的規畫案「開綠燈」。

根據英國政府早前的公布，規畫審批的最終決定權在副首相雷納手上。有反對新使館方案的港人組織擔心，英國中央政府或推翻地方議會的決定，應北京要求通過規畫審批。

是否批准興建大使館的8天建築審查將在明年舉行，最晚將在明年5月做出決定。

報導稱，中國駐英大使館一旦建成，將成為中國在海外最大的外交設施，也是英國境內最大的外交建築群。北京更計畫投入超過20萬英鎊，在新使館建立監控電視系統。異議人士擔心，這個巨型建築群可能被用作中國「祕密警察局」或「間諜中心」。