習近平主持政治局會議 定調明年貨幣寬鬆、穩房市股市

中央政治局12月9日召開會議，分析研究2025年經濟工作。會議強調，做好明年經濟工作，穩住樓市股市。圖為北京某商品房售樓處內，民眾在看房選房。(中新社)

中共 中央政治局9日召開會議，宣示2025年要大力提振消費、提高投資 效益，全方位擴大國內需求，並進一步擴大高水準對外開放，實施更加積極的宏觀政策，穩住樓市股市。中央總書記習近平表示，今年經濟社會發展主要目標任務將順利完成，對於未來面臨的不確定性及挑戰，強調中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

綜合新華社、香港文匯報等媒體報導，中共政治局會議指出今年經濟運行總體平穩、穩中有進，綜合國力持續增強，「全年經濟社會發展主要目標任務將順利完成」。明年要進一步擴大高水準對外開放，實施更加積極有為的宏觀政策，穩住房市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣 政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策組合拳，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大內部需求。要穩外貿、穩外資，要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線等。此前中共政治局常委會開會，同意明年1月6日至8日召開中共20屆中紀委第四次全體會議。

美國之音分析，這次政治局會議有關新貨幣政策的措辭，標誌著中國14年以來首次放鬆立場。中國在2008年全球金融危機爆發後採取了「適度寬鬆」的貨幣政策，隨後在2010年底又轉向「審慎」。美國華爾街日報指出，北京在貨幣政策立場上出現轉變，預計明年將頒布更多貨幣寬鬆政策，以及更有力的政策措施來提振內需。

自今年9月以來，北京當局推出一連串提振經濟措施，力拚今年GDP達到5%目標；然而，嚴重的房地產市場危機侵蝕了消費者財富，而政府的大部分刺激措施都流向了生產商和基礎設施，家庭需求狀況令人失望。政府顧問們建議北京明年保持其增長目標不變，但也呼籲採取更有力的財政刺激措施，以減輕預期美國提高關稅的影響並抵禦通貨緊縮的壓力。

隨著北京當局進一步擴大寬鬆，澳盛銀行（ANZ）中國高級策略師邢兆鵬（Xing Zhaopeng）認為，中國2025年將出現強勁的財政刺激、大幅降息和資產購買，「這一政策基調顯示出對川普關稅威脅的強烈信心」。