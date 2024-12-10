深圳全球招商 洽簽項目超400個、投資超9千億人幣

以「開放創新 共享未來」為主題的2024深圳全球招商大會6日在深圳舉行，大會洽談簽約項目超過400個、涉及投資 額超過9000億元人民幣，簽約項目涵蓋新能源、新一代電子信息、低空經濟與空天、智能網聯汽車、生物醫藥與醫療器械等眾多領域。

中新社報導，大會邀請世界500強企業、跨國公司、中國500強企業、上市公司、獨角獸企業、行業領軍企業的高層參會。來自歐洲、亞洲、美洲等33個國家和地區的超700家企業及機構代表齊聚深圳，其中世界500強企業及跨國公司超過200家。

大會還設置了「招商走廊」和深圳品牌展示區，集中展現深圳經濟發展的活力、招商引資的吸引力和本土品牌的多樣魅力。

在海外分會場方面，深圳先後在澳大利亞墨爾本、法國巴黎、美國紐約、日本東京、巴西 聖保羅等城市舉辦5場海外分會場活動，總共吸引海外超過400位來自商協會、投資機構代表參會。

大會創新設立主題招商活動，選取新一代電子信息、低空經濟與空天、智能網聯汽車與高性能材料、人工智能 、醫藥和醫療器械、商貿與文旅、金融、海洋、獨角獸企業等9個細分領域開展精準招商，邀請業內具有影響力的企業家、科學家和專家學者出席活動。

為了讓投資者實地感受深圳的創業生態與營商環境，各區還設計了多條投資考察線路，邀請出席本屆大會的嘉賓到現場考察，引導和撮合更多要素資源，助力更多優質項目在深圳落地。

這是深圳連續第6年舉辦全球招商大會。截至目前，深圳商事主體總數突破438萬戶，總量和創業密度繼續保持中國第一。