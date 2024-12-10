經濟學人智庫預估：中國人行最遲春節前降準

在貨幣政策持續寬鬆下，專家預估中國最遲將在春節前再度降準。（中通社）

中國11月消費者物價指數（CPI）按年上漲0.2%，為近五個月低點，但核心CPI繼續改善；生產者物價指數（PPI）則按年下跌2.5%，跌幅收窄至三個月最小。分析預計，中共 中央經濟工作會議將至，市場期待會議將為明年經濟定調，預計中國人民銀行最遲春節前將會再次調降存款準備率（降準）。

經濟學人智庫中國經濟高級經濟分析師徐天辰說，「再通膨」是9月以來政策轉向中的一個關鍵支柱，但促進物價回升並非易事，仍需政策持續發力，期待明年更大力度的財政擴張和貨幣 寬鬆。他預計大概率本月降準，最遲也會在春節前。

市場密切關注預計本周召開的中共中央經濟工作會議，但有分析認為，不應對會議抱有過高期待，會議可能只是重申加強逆周期宏觀政策，延續支持性貨幣和財政政策以及對外開放的立場。

澳紐銀行中國市場經濟學家邢兆鵬也表示，貨幣政策方面，仍預計春節前會降準。

此外，國際評級機構惠譽 下調中國2025及2026兩年的經濟增長預測。惠譽公布，將中國2025年GDP增長預測，從4.5%下調至4.3%；將2026年GDP增長預測，從9月預計的4.3%下調至4%。

惠譽表示，中國房地產行業出現初步走穩跡象，但仍面臨持續下滑風險。另，預計美國對中國進口商品的實際關稅稅率，將從目前大約10%提升至約35%。